Çeşme aşıkları: Berfu-Eser Yenenler

Çeşme, 2025 yazında da ünlü isimlerin gözdesi oldu. Sezon boyunca yoğun çalışan sanat dünyasının tanınmış simaları, deniz ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu yine bu popüler tatil beldesinde aldı. Hem dinlendiler hem de objektiflere renkli pozlar verdiler.

Eser ve Berfu Yenenler geleneği bozmadı

Yazı her yıl Çeşme’de geçirmeyi alışkanlık haline getiren Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, bu sene de değişiklik yapmadı. Sezonluk ev kiralayan ikili, denize sıfır konumuyla dikkat çeken bir beachte görüntülendi. Ailece denize giren çiftin neşesi objektiflere yansıdı.