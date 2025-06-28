Çeşme aşıkları: Berfu-Eser Yenenler

Berfu-Eser Yenenler, Murat Boz ve Oğulcan Engin-İlayda Alişan çifti, Çeşme’de tatil yaptı. Ünlü isimlerin renkli anları objektiflere yansıdı.

Çeşme aşıkları: Berfu-Eser Yenenler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2025 12:15

Çeşme, 2025 yazında da ünlü isimlerin gözdesi oldu. Sezon boyunca yoğun çalışan sanat dünyasının tanınmış simaları, deniz ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu yine bu popüler tatil beldesinde aldı. Hem dinlendiler hem de objektiflere renkli pozlar verdiler.

Eser ve Berfu Yenenler geleneği bozmadı

Yazı her yıl Çeşme’de geçirmeyi alışkanlık haline getiren Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, bu sene de değişiklik yapmadı. Sezonluk ev kiralayan ikili, denize sıfır konumuyla dikkat çeken bir beachte görüntülendi. Ailece denize giren çiftin neşesi objektiflere yansıdı.

Benzer Haberler
Selen Görgüzel Kanoya Binmek İstedi, Dalgalar İzin Vermedi! Selen Görgüzel Kanoya Binmek İstedi, Dalgalar İzin Vermedi!
İbrahim Çelikkol Lüks Restoranda Kaza Şoku Yaşadı: “Cana Değil Mala Gelsin” İbrahim Çelikkol Lüks Restoranda Kaza Şoku Yaşadı: “Cana Değil Mala Gelsin”
Hande Soral Sicilya’da Ödülünü Aldı, Terry Gilliam ile Aynı Masaya Oturdu Hande Soral Sicilya’da Ödülünü Aldı, Terry Gilliam ile Aynı Masaya Oturdu
Hüsnü Şenlendirici İkinci Kez Dede Oldu, Hastane Önü Şenlik Alanına Döndü Hüsnü Şenlendirici İkinci Kez Dede Oldu, Hastane Önü Şenlik Alanına Döndü
Ayça Varlıer ve Betül Demir Akyaka’da Kitesurf Rüzgârına Kapıldı! Ayça Varlıer ve Betül Demir Akyaka’da Kitesurf Rüzgârına Kapıldı!
Alp Kırşan’dan Samimi İtiraflar: “Evli Bir Kadın Tarafından Kandırıldım” Alp Kırşan’dan Samimi İtiraflar: “Evli Bir Kadın Tarafından Kandırıldım”
ÇOK OKUNANLAR
Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da
  • 25-06-2025 14:41

Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da

Bakü'de Kenan Doğulu Fırtınası Esti
  • 24-06-2025 13:45

Bakü'de Kenan Doğulu Fırtınası Esti

Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı
  • 25-06-2025 14:16

Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk
  • 25-06-2025 10:22

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk

Tuba Ünsal’dan Emir Ersoy’a Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması
  • 26-06-2025 10:56

Tuba Ünsal’dan Emir Ersoy’a Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması