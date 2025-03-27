Ceren Benderlioğlu: “Eşref Rüya Projesinde Olmak Harika”

Ceren Benderlioğlu, Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterini canlandırıyor. Yeni dizisi hakkında heyecanlı açıklamalar yaptı.

Ceren Benderlioğlu: “Eşref Rüya Projesinde Olmak Harika”
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-03-2025 18:17

Kanal D’nin yeni dizisi **“Eşref Rüya”**nın 2. bölümü dün izleyicilerle buluştu. Dizide Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, Bebek’te kameralara yakalanarak basın mensuplarıyla dizi hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Eşref Rüya’da güçlü bir karakteri canlandıran Benderlioğlu, yeni projeyle ilgili heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi.

Ceren Benderlioğlu’nun Eşref Rüya Gururu

Benderlioğlu, dizisinin geleceğiyle ilgili olumlu düşüncelerini şu şekilde paylaştı: “Ben harika bir dizide yer alıyorum. Yavaş yavaş oturacak bir proje. A Plus bir ekip… Devler ligi gibi. İçinde olduğum için çok ama çok mutluyum. Allah utandırmasın, bence güzel başladık.” Başarılı oyuncu, dizisinin hızla yükselmesini ve her geçen bölümde daha da ilgi görmesini bekliyor.

Irmak Karakteri: Güçlü Bir Kadın

Ceren Benderlioğlu, Irmak karakterini tanıtırken, "Güçlü kadınları canlandırmak güzeldir. Irmak yetim bir karakter… Stratejik düşünme yeteneğiyle ayakları yere basan farklı bir kadın… Kimsesi yok ve kaybedecek hiçbir şeyi yok. Farklı bir karakter…" diyerek, Irmak’ın derinliğine ve kendine has özelliklerine dikkat çekti. Bu güçlü ve stratejik kadın karakteri, izleyicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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