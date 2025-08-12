Ceren Benderlioğlu, Ailesiyle Alaçatı Tatilinde

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Eşref Rüya” dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıktı. Bu kez yurt dışı yerine Alaçatı’yı tercih eden oyuncu, eşi Emir Benderlioğlu ve kızı Nur ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sezon Yorgunluğunu Ailesiyle Attı

Yoğun geçen sezonun ardından ailesiyle tatil yapmayı tercih eden Ceren Benderlioğlu, Alaçatı’nın ünlü plajlarından birinde objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, tatil boyunca eşi ve kızıyla keyifli vakit geçirerek sezonun yorgunluğunu attı.

Romantik Anlar Objektiflere Yansıdı

Plajda samimi halleriyle dikkat çeken Ceren ve Emir Benderlioğlu, birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı. Çiftin uyumu ve neşeli tavırları, tatilcilerin de ilgisini çekti.

Aile Boyu Keyif

Kızları Nur ile deniz kenarında vakit geçiren ünlü çift, zaman zaman denize girdi, zaman zaman şezlonglarında dinlendi. Güneşin ve Alaçatı’nın serin sularının tadını çıkaran aile, tatil boyunca doğal halleriyle beğeni topladı.

Eşref Rüya Başarısının Ardından Dinlenme

Sezon boyunca “Eşref Rüya” dizisindeki performansıyla övgü toplayan Ceren Benderlioğlu, tatilde enerji depolayarak yeni projelere hazırlandığını gösterdi. Set temposundan uzak, huzurlu anlar yaşayan oyuncu, tatil pozlarını sosyal medyada da paylaştı.