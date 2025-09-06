“Cennetin Çocukları” Yayın Öncesi Krizle Sarsıldı: Afiş Çöpe Atıldı

TRT1’in yeni sezondaki iddialı projelerinden Cennetin Çocukları, yayın hayatına başlamadan krize sahne oldu. Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın paylaştığı dizi, afiş tartışmalarıyla gündeme geldi.

Yayın Öncesi Kriz Patlak Verdi

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren yapımlar, birer birer tanıtımlarını paylaşırken, Cennetin Çocukları beklenmedik bir krizle karşılaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin ilk tanıtım afişi çöpe atıldı. Sebebi ise ana castta yer alan bazı oyuncuların afişte bulunmaması ve bazı isimlerin afişteki yerlerini beğenmemesi oldu. Yapım ekibi, gelen tepkiler üzerine afişi iptal ederek yeni bir tasarım hazırlamaya başladı.

Dizinin Konusu

“Cennetin Çocukları”, yeraltı dünyasında Büyük İskender adıyla bilinen bir karakterin hayatına odaklanıyor. İskender, suç dolu geçmişini geride bırakıp ailesiyle bağlarını yeniden kurmaya çalışıyor. Bu süreçte hem vicdanıyla hesaplaşıyor hem de hayatına yeni bir yön vermek için mücadele ediyor.

Dizide vicdan, aile bağları, ikinci şanslar, aşk, kardeşlik ve affetme gibi güçlü temalar öne çıkıyor. İsmail Hacıoğlu, karanlık geçmişiyle yüzleşen İskender karakterine hayat verirken, Özgü Kaya da bu hikâyede önemli bir rol üstleniyor.

Yayın Tarihi Belli Oldu

Merakla beklenen Cennetin Çocukları, 15 Eylül’de TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm gözler dizinin yeni afişinde ve güçlü hikâyesinde olacak.