Cennetin Çocukları Neden Yayınlanmadı? TRT 1'den Yeni Bölüm Kararı.

Cennetin Çocukları dizisi bitti mi, neden yayınlanmadı? İsmail Hacıoğlu neden diziden ayrıldı? Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'in başrolünde olduğu Cennetin Çocukları yeni bölüm tarihi ve kadro değişikliği detayları haberimizde...

Cennetin Çocukları Neden Yayınlanmadı? TRT 1'den Yeni Bölüm Kararı.
Yayın Tarihi : 17-03-2026 11:09

TRT 1'in iddialı yapımı "Cennetin Çocukları", son haftalarda yaşanan olaylı kadro değişikliği ve zorunlu aranın ardından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun dahil olduğu adli süreç sonrası yapım ekibi radikal kararlar alarak hem hikâyeyi hem de oyuncu kadrosunu tamamen yeniledi.

Kadroda "Revizyon" Operasyonu

Dizinin gidişatını değiştiren olaylar zinciri, İsmail Hacıoğlu'nun bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması ve test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla başladı. Yapım ekibi, bu gelişme üzerine Hacıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

  • Yeni Jön Geldi: İsmail Hacıoğlu’nun yerine başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal kadroya dahil oldu.

  • Kadın Başrol de Değişti: Hikâyedeki zorunlu değişiklik nedeniyle 'Gönül' karakterine hayat veren Özgü Kaya da ekibe veda etti. Kaya'nın yerine genç yetenek Buse Meral başrolü devraldı.

Neden Yayınlanmadı?

Yenilenen kadrosuyla dün akşam (16 Mart Pazartesi) ekrana gelmesi beklenen dizi, Kadir Gecesi özel programı nedeniyle yayın akışından çıkarıldı. Bu kısa gecikme, çekimlerin tamamlanması ve yeni hikâye akışının netleşmesi için ekibe ek süre sağladı.

Gözler 23 Mart Pazartesi Gününde!

Cennetin Çocukları, Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'li yeni dönemiyle 23 Mart Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Hatırlanacağı üzere bu bölümde, Deniz Hamzaoğlu da 'Azil' karakteriyle karanlık bir iş adamı olarak hikâyeye dahil olacak.

Benzer Haberler
Gönül Dağı’na Sürpriz Transfer: İpek Geliyor Gönül Dağı’na Sürpriz Transfer: İpek Geliyor
Yeraltı Dizisinde Yeraltı Dizisinde "Kaan" Dönemi Başlıyor: İsmail’in Oğlu Hikâyeye Dahil Oldu!
Çirkin Dizisiyle Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Derya Pınar Ak’ın Değişimi Ağızları Açık Bıraktı. Çirkin Dizisiyle Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Derya Pınar Ak’ın Değişimi Ağızları Açık Bıraktı.
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li ‘Bize Bi’şey Olmaz’ Geliyor! İşte Yayın Tarihi Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li ‘Bize Bi’şey Olmaz’ Geliyor! İşte Yayın Tarihi
Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya! Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!
Uzak Şehir Neden Yayınlanmadı? Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu! Uzak Şehir Neden Yayınlanmadı? Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu!
Seda Bakan
  • 11-03-2026 17:57

Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!

Nice’te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’tan Romantik Kareler!
  • 16-03-2026 16:55

Nice’te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’tan Romantik Kareler!

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi
  • 12-03-2026 10:43

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi

Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.
  • 17-03-2026 10:00

Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.

Melis Sezen’den Reklam Seti Paylaşımı!
  • 14-03-2026 15:22

Melis Sezen’den Reklam Seti Paylaşımı! "Backstage" Pozları Nefes Kesti.