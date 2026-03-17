Cennetin Çocukları Neden Yayınlanmadı? TRT 1'den Yeni Bölüm Kararı.

TRT 1'in iddialı yapımı "Cennetin Çocukları", son haftalarda yaşanan olaylı kadro değişikliği ve zorunlu aranın ardından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun dahil olduğu adli süreç sonrası yapım ekibi radikal kararlar alarak hem hikâyeyi hem de oyuncu kadrosunu tamamen yeniledi.

Kadroda "Revizyon" Operasyonu

Dizinin gidişatını değiştiren olaylar zinciri, İsmail Hacıoğlu'nun bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması ve test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla başladı. Yapım ekibi, bu gelişme üzerine Hacıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yeni Jön Geldi: İsmail Hacıoğlu’nun yerine başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal kadroya dahil oldu.

Kadın Başrol de Değişti: Hikâyedeki zorunlu değişiklik nedeniyle 'Gönül' karakterine hayat veren Özgü Kaya da ekibe veda etti. Kaya'nın yerine genç yetenek Buse Meral başrolü devraldı.

Neden Yayınlanmadı?

Yenilenen kadrosuyla dün akşam (16 Mart Pazartesi) ekrana gelmesi beklenen dizi, Kadir Gecesi özel programı nedeniyle yayın akışından çıkarıldı. Bu kısa gecikme, çekimlerin tamamlanması ve yeni hikâye akışının netleşmesi için ekibe ek süre sağladı.

Gözler 23 Mart Pazartesi Gününde!

Cennetin Çocukları, Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'li yeni dönemiyle 23 Mart Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Hatırlanacağı üzere bu bölümde, Deniz Hamzaoğlu da 'Azil' karakteriyle karanlık bir iş adamı olarak hikâyeye dahil olacak.