‘Cennetin Çocukları’ Dizisinden Yeni Tanıtım Yayınlandı!

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cennetin Çocukları’dan merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. Yapımcılığını Motto Prodüksiyon’un, yönetmenliğini ise Soner Caner’in üstlendiği dizi İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun’u bir araya getirdi.

‘Cennetin Çocukları’ Dizisinin İkinci Tanıtımı Yayınlandı!

Tanıtım, küçük yaşta hapse düşen küçük İskender’in kendisine ‘Büyük İskender’ diyerek hayata meydan okumasıyla başlıyor. Özgürlüğüne kavuştuğunda ise tek arzusu ailesini bulmak.

İhanetle Başlayan Yeni Bir Hayat

Karanlık bir dünyanın içinde varlığını sürdüren İskender, Ayla’nın ihanetiyle sarsılır. Bu ihanet, onu beklenmedik bir hayata sürükler. Gözlerini yeniden açtığında karşısında Gönül vardır. Ayvalık’ta başlayan yeni yolculuk, İskender’in hikayesinde farklı bir sayfayı açar. Arkadaşının ‘Sen artık ölüsün kardeşim’ sözleri ise bu başlangıcın hiç de kolay olmayacağının işaretidir.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosu ise şu şekilde:

İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen).

Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma hikayesinin anlatıldığı Cennetin Çocukları yakında TRT 1’de …