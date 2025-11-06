Cengiz Ünder'den Sevgilisi Bilge Yenigül'e Lüks Jest: 8 Milyon Lira Ödedi

Cengiz Ünder'den fenomen sevgilisi Bilge Yenigül'e 8 milyon liralık tektaş sürprizi! İki daire parası değerindeki jestle gündem oldu.

Cengiz Ünder'den Sevgilisi Bilge Yenigül'e Lüks Jest: 8 Milyon Lira Ödedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2025 11:19

Fenerbahçe'deki performansıyla eleştirilen ve ardından Beşiktaş'a transfer olan futbolcu Cengiz Ünder, sevgilisine yaptığı jestle gündeme oturdu. Ünder, fenomen sevgilisi Bilge Yenigül'e tektaş yüzük aldı. Bu yüzüğün değeri, İstanbul'da iki daire parasına denk geliyor. Cengiz Ünder, yeni takımına gitmesine rağmen bu jestle çok konuşuldu.

Eleştirilerin Ardından Yeni Takımına Gitti

Cengiz Ünder, Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Futbolcu, takıma beklenen katkıyı sağlayamadığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yaşanan bu süreç sonrasında Ünder, başka bir takıma transfer oldu. Cengiz Ünder, şimdi Beşiktaş forması giyiyor. Yeni takımıyla adı duyulan futbolcu, özel hayatıyla da gündem yarattı.

Fenomen Sevgiliye Romantik Evlenme Teklifi

Cengiz Ünder, iki yıldır sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile birlikteydi. Ünlü futbolcu, sevgilisine romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Bilge Yenigül, bu teklifi kabul etti. Yenigül, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Fenomen, arkadaşlarıyla küçük bir kutlama yaparak tebrikleri kabul etti.
 

Tektaşın Değeri Dudak Uçuklattı: 8 Milyon TL

Bilge Yenigül’ün parmağındaki dev tektaş, kutlamada tüm dikkatleri üzerine çekti. Yüzüğün büyüklüğü, herkesi şaşırttı. Cengiz Ünder’in bu tektaş için 8 milyon lira ödediği öğrenildi. Bu rakam, İstanbul'da ortalama iki dairenin fiyatına eşitti. Futbolcunun pahalı jesti, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Hadise'den Ailesiyle Samimi Paylaşım: Uzun Aradan Sonra Gündem Oldu Hadise'den Ailesiyle Samimi Paylaşım: Uzun Aradan Sonra Gündem Oldu
Güllü'nün Oğlundan Annesinin Mezarı Başında Dikkat Çeken Paylaşım Güllü'nün Oğlundan Annesinin Mezarı Başında Dikkat Çeken Paylaşım
Sibel Can'dan Sosyal Medyayı Sallayan Cesur Pozlar Sibel Can'dan Sosyal Medyayı Sallayan Cesur Pozlar
İrem Derici Galatasaray Maçını İzleyemedi: Hollanda Polisi Peşine Düştü İrem Derici Galatasaray Maçını İzleyemedi: Hollanda Polisi Peşine Düştü
Pelin Akil ve Anıl Altan'dan Ayrılık Sonrası Porto Tatili: Kızları İçin Bir Aradalar Pelin Akil ve Anıl Altan'dan Ayrılık Sonrası Porto Tatili: Kızları İçin Bir Aradalar
Uyuşturucu Soruşturmasında Yedi Ünlü İsme Takipsizlik Kararı Çıktı Uyuşturucu Soruşturmasında Yedi Ünlü İsme Takipsizlik Kararı Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den Cesur Pozlar:
  • 01-11-2025 17:45

Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den Cesur Pozlar: "Kelimeler Yetersiz Kalır"