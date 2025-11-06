Cengiz Ünder'den Sevgilisi Bilge Yenigül'e Lüks Jest: 8 Milyon Lira Ödedi

Fenerbahçe'deki performansıyla eleştirilen ve ardından Beşiktaş'a transfer olan futbolcu Cengiz Ünder, sevgilisine yaptığı jestle gündeme oturdu. Ünder, fenomen sevgilisi Bilge Yenigül'e tektaş yüzük aldı. Bu yüzüğün değeri, İstanbul'da iki daire parasına denk geliyor. Cengiz Ünder, yeni takımına gitmesine rağmen bu jestle çok konuşuldu.

Eleştirilerin Ardından Yeni Takımına Gitti

Cengiz Ünder, Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Futbolcu, takıma beklenen katkıyı sağlayamadığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yaşanan bu süreç sonrasında Ünder, başka bir takıma transfer oldu. Cengiz Ünder, şimdi Beşiktaş forması giyiyor. Yeni takımıyla adı duyulan futbolcu, özel hayatıyla da gündem yarattı.

Fenomen Sevgiliye Romantik Evlenme Teklifi

Cengiz Ünder, iki yıldır sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile birlikteydi. Ünlü futbolcu, sevgilisine romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Bilge Yenigül, bu teklifi kabul etti. Yenigül, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Fenomen, arkadaşlarıyla küçük bir kutlama yaparak tebrikleri kabul etti.



Tektaşın Değeri Dudak Uçuklattı: 8 Milyon TL

Bilge Yenigül’ün parmağındaki dev tektaş, kutlamada tüm dikkatleri üzerine çekti. Yüzüğün büyüklüğü, herkesi şaşırttı. Cengiz Ünder’in bu tektaş için 8 milyon lira ödediği öğrenildi. Bu rakam, İstanbul'da ortalama iki dairenin fiyatına eşitti. Futbolcunun pahalı jesti, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.