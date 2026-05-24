Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Dünyaevine Girdi!

Milli futbolcu Cengiz Ünder bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile Roma’da gerçekleşen romantik bir törenle hayatını birleştirdi. Çiftin masalsı düğünü hem spor hem magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Roma’da Masalsı Bir Tören

İtalya’nın tarihi atmosferiyle bilinen Roma bu kez ünlü çiftin düğününe ev sahipliği yaptı. Yakın çevrelerinin katıldığı sade ama romantik organizasyonda çift hayatlarının en önemli adımını attı. Şehrin tarihi dokusu törene ayrı bir ambiyans kattı.

Nisan ayında aile arasında yapılan nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan çift kısa sürede düğün hazırlıklarını tamamladı. Roma’da gerçekleşen bu özel gün çiftin hayallerini süsleyen anlardan biri oldu.

Aşklarını Resmileştirdiler

Sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder yoğun futbol temposuna rağmen özel hayatında önemli bir karara imza attı. Ünlü futbolcu uzun süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile ilişkisini resmiyete taşıdı.

Çiftin düğün anları davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken ikilinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Düğünün ardından çift, mutlu günlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yayınlanan ilk kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçiler çiftin uyumuna ve mutluluğuna dikkat çeken mesajlar yazdı. Paylaşımlar sadece hayranlar tarafından değil spor ve magazin camiasından da yoğun ilgi gördü. Çok sayıda ünlü isim çifti tebrik eden yorumlarda bulundu.

Yeni Bir Başlangıç

Cengiz Ünder için bu özel gün sadece bir evlilik değil aynı zamanda yeni bir hayatın başlangıcı olarak görülüyor. Kariyerine Avrupa ve Türkiye’de devam eden milli futbolcu artık özel hayatında da yeni bir döneme adım attı.

Bilge Yenigül ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşırken düğün sonrası yaptığı paylaşımla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.