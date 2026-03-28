Cengiz Kurtoğlu’ndan Korkutan Haber: Burun Kanamasıyla Gitti, Ameliyata Alındı!

Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı! Burun kanaması şikayetiyle giden usta sanatçının iki damarı tıkalı çıktı. Stent takılan Kurtoğlu'nun son durumu haberimizde.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-03-2026 11:25

Arabesk ve fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, dün akşam hayranlarını korkutan bir sağlık haberiyle gündeme geldi. Burun kanaması şikayetiyle acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçının yapılan tetkikleri sonucunda, kalbe giden damarlarında sorun olduğu tespit edildi.

İki Damarında Tıkanıklık Tespit Edildi

Hastanede gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerde, usta sanatçının iki damarının tıkalı olduğu belirlendi. Doktorlar, hayati risk oluşmaması adına vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Tıkalı damarlardan birine başarılı bir operasyonla stent takılırken, diğer damar için ise tedavinin ikinci aşaması planlandı.

İkinci Müdahale Bir Ay Sonra

Cengiz Kurtoğlu’nun sağlık durumunu yakından takip eden sağlık ekibi, stent takılan damarın dışındaki diğer tıkalı damar için yaklaşık bir ay sonra müdahale edilmesine karar verdi. Sanatçının dinlenmesi ve vücudunun toparlanması için bu sürecin bekleneceği öğrenildi.

"Genel Durumu İyi"

Sevenlerini sevindiren haber ise operasyon sonrası geldi. Tedavi süreci başarıyla devam eden Cengiz Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yerinde olduğu belirtildi. Sanatçının bir süre daha doktor gözetiminde kontrol altında tutulacağı ifade edildi.

Benzer Haberler
Ufuk Özkan’dan Ufuk Özkan’dan "Aşk" Dolu Paylaşım: Oğluyla İlk Poz Geldi!
Magazin Dünyasında 20 Yıllık Sır Yeniden Gündeme Geldi: Nez'den Gülşen Hakkında Ağır İddialar. Magazin Dünyasında 20 Yıllık Sır Yeniden Gündeme Geldi: Nez'den Gülşen Hakkında Ağır İddialar.
Bestemsu Özdemir’den Bakıcı Çıkışı: Bestemsu Özdemir’den Bakıcı Çıkışı: "Bebeğimi Kendim Büyüteceğim!"
Milli Galibiyet Sonrası Bebek Turu: Arda Güler’in Sevgilisi Duru Nayman Objektiflere Yansıdı. Milli Galibiyet Sonrası Bebek Turu: Arda Güler’in Sevgilisi Duru Nayman Objektiflere Yansıdı.
Hande Erçel Türkiye'de: Havaalanından Doğruca Adliyeye Götürüldü! Hande Erçel Türkiye'de: Havaalanından Doğruca Adliyeye Götürüldü!
Didem Soydan’ın İfadesi Gündeme Bomba Gibi Düştü Didem Soydan’ın İfadesi Gündeme Bomba Gibi Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!
Teoman: "Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz"
Giray Altınok ve Haluk Bilginer Aynı Projede: Yılın En İlginç Dizisi Geliyor.
Hande Erçel Sessizliğini Bozdu:
Erol Köse'nin Aidat Borçlarını O İsim Ödemiş...
