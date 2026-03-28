Cengiz Kurtoğlu’ndan Korkutan Haber: Burun Kanamasıyla Gitti, Ameliyata Alındı!

Arabesk ve fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, dün akşam hayranlarını korkutan bir sağlık haberiyle gündeme geldi. Burun kanaması şikayetiyle acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçının yapılan tetkikleri sonucunda, kalbe giden damarlarında sorun olduğu tespit edildi.

İki Damarında Tıkanıklık Tespit Edildi

Hastanede gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerde, usta sanatçının iki damarının tıkalı olduğu belirlendi. Doktorlar, hayati risk oluşmaması adına vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Tıkalı damarlardan birine başarılı bir operasyonla stent takılırken, diğer damar için ise tedavinin ikinci aşaması planlandı.

İkinci Müdahale Bir Ay Sonra

Cengiz Kurtoğlu’nun sağlık durumunu yakından takip eden sağlık ekibi, stent takılan damarın dışındaki diğer tıkalı damar için yaklaşık bir ay sonra müdahale edilmesine karar verdi. Sanatçının dinlenmesi ve vücudunun toparlanması için bu sürecin bekleneceği öğrenildi.

"Genel Durumu İyi"

Sevenlerini sevindiren haber ise operasyon sonrası geldi. Tedavi süreci başarıyla devam eden Cengiz Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yerinde olduğu belirtildi. Sanatçının bir süre daha doktor gözetiminde kontrol altında tutulacağı ifade edildi.