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Gecce Magazin Haberleri

Cemre Baysel’in partneri belli oldu!

Bir model ile yönetmenin hikâyesini anlatan ‘Aşk Filmi’nde Cemre Baysel ile İlhan Şen partner oldu.

Cemre Baysel’in partneri belli oldu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-01-2023 10:47

Oyuncu Cemre Baysel ile İlhan Şen aynı projede bir araya geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir Selahattin Eyyubi dizisinin çekimlerinin başlamasını bekleyen İlhan Şen, projenin hazırlık aşaması uzayınca gelen bir film teklifini kabul etti.

Yaz başrol oynadığı Senden Daha Güzel dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan, ardından Bozkır’da kamera karşısına geçen Cemre Baysel, İhan Şen’le partner oldu.

Filmin adı 'Aşk Filmi'... Bir model ile yönetmenin hikâyesini anlatan filmin yapım şirketi Central Roof... Vahit Ertekin’in yapımcılığını üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Deniz Denizciler yapacak.

 

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