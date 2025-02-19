Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında

‘Leyla’ dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, sette yaşadığı taciz olayıyla gündeme geldi.

Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2025 12:42

Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri sırasında Baysel’i gizlice izleyen ve fotoğraflarını çeken iki kişi, sette huzursuzluk yarattı.

Set görevlilerinin müdahalesine rağmen tacizcilerin takibi sona ermedi. Dikkat çekmek için Baysel’in adına 50 adet yemek siparişi veren şüpheliler, genç oyuncunun annesi Fatoş Baysel’i de telefonla arayıp tehditler savurdu.

Bu olayların ardından Cemre Baysel, hem kendisinin hem de ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu. Ekol TV’nin haberine göre, yapılan suç duyurusu sonucunda şüphelilerden biri gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cemre Baysel’in yaşadığı bu üzücü olay, hayranları ve meslektaşları tarafından büyük bir endişe ve tepkiyle karşılandı. Genç oyuncuya sosyal medyadan destek mesajları yağarken, Baysel’in bu süreçte güçlü durduğu ve çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Benzer Haberler
Zerrin Özer kendisini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı! Zerrin Özer kendisini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!
Başka Bir Sen'den bir fragman daha yayınlandı Başka Bir Sen'den bir fragman daha yayınlandı
Merve Boluğur: Kalbimi aşka kapatamadım Merve Boluğur: Kalbimi aşka kapatamadım
Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalender Pide’den yeni görüntüler... Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalender Pide’den yeni görüntüler...
Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklamalar: “Tanımlamaktan kaçıyorum” Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklamalar: “Tanımlamaktan kaçıyorum”
'Bir İhtimal Daha Var'ın yayın tarihi belli oldu! 'Bir İhtimal Daha Var'ın yayın tarihi belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!
  • 18-02-2025 10:53

Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama
  • 18-02-2025 10:25

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan Yıllar Sonra Aşk Dolu Paylaşım
  • 15-02-2025 10:46

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan Yıllar Sonra Aşk Dolu Paylaşım

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den bol öpücüklü Sevgililer Günü paylaşımı
  • 15-02-2025 10:06

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den bol öpücüklü Sevgililer Günü paylaşımı

Ece Seçkin'in Kuzey Işıkları pozları
  • 18-02-2025 12:06

Ece Seçkin'in Kuzey Işıkları pozları