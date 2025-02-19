Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında

Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri sırasında Baysel’i gizlice izleyen ve fotoğraflarını çeken iki kişi, sette huzursuzluk yarattı.

Set görevlilerinin müdahalesine rağmen tacizcilerin takibi sona ermedi. Dikkat çekmek için Baysel’in adına 50 adet yemek siparişi veren şüpheliler, genç oyuncunun annesi Fatoş Baysel’i de telefonla arayıp tehditler savurdu.

Bu olayların ardından Cemre Baysel, hem kendisinin hem de ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu. Ekol TV’nin haberine göre, yapılan suç duyurusu sonucunda şüphelilerden biri gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cemre Baysel’in yaşadığı bu üzücü olay, hayranları ve meslektaşları tarafından büyük bir endişe ve tepkiyle karşılandı. Genç oyuncuya sosyal medyadan destek mesajları yağarken, Baysel’in bu süreçte güçlü durduğu ve çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.