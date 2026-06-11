Cemre Baysel'den Sağlık Durumu Hakkında Flaş Açıklama!

Cemre Baysel tatil planı sırasında kadın hastalığı nedeniyle küçük bir ameliyat geçireceğini hayranlarına duyurdu.

Cemre Baysel'den Sağlık Durumu Hakkında Flaş Açıklama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2026 13:10

Televizyon dünyasının başarılı ve güzel isimlerinden Cemre Baysel yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilmeyi planlarken hayranlarını endişelendiren bir sağlık açıklamasında bulundu. Ekranlardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu tatil sürecini tedavi amaçlı kullanacağını belirtti. Yaz tatili planını açıklayan oyuncu Cemre Baysel bir kez daha ameliyat masasına yatacağını dile getirdi.

Sezon Finali Sonrası Ameliyat Kararı

Son projesindeki performansıyla izleyicilerden tam not alan ünlü oyuncu dizisinin çekimlerine ara verilmesinin ardından sağlık sorunlarına odaklanma kararı aldı. En son Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle ekranda olan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Ancak tatil rotasının duraklarından biri de hastane olacak.

Sevenlerem Benden Duysun

Hakkında çıkabilecek asılsız iddiaların önüne geçmek ve hayranlarını birinci ağızdan bilgilendirmek isteyen güzel oyuncu geçireceği operasyonun detaylarını samimiyetle paylaştı. Ünlü isim şimdi de ameliyat olacağını duyurdu. Baysel; "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım." ifadelerini kullandı.

Geçen Yıl Da Kitle Aldırmıştı

Bu operasyon başarılı oyuncunun son dönemde geçirdiği ilk cerrahi müdahale değil. Baysel, daha önce de uzun süredir mücadele ettiği bir sağlık sorununu operasyonla geride bırakmıştı. Cemre Baysel geçtiğimiz yıl da göğsünde bulunan ve zamanla büyüyen bir kitleyi aldırmak amacıyla hastaneye yatmış ve operasyon geçirmişti. Ünlü oyuncu geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 8 yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi aldırdığını duyurmuştu. Hayranları ve yakın dostları başarılı oyuncuya sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yağdırmaya başladı.

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