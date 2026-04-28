Cemre Baysel'den Ritüel Tartışmasına Son Nokta: "777 Değil Tevekkül!"

Cemre Baysel'den olay '777' çıkışı! İbrahim Selim'in programında konuşan ünlü oyuncu, "Sayılarla değil, tevekkülle ve çok çalışarak başardım" dedi.

Cemre Baysel'den Ritüel Tartışmasına Son Nokta:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2026 14:51

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Cemre Baysel, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında son dönemin popüler akımlarından biri olan "ritüel ve sayılarla olumlama" konusuna dair samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada sıkça karşılaşılan "777" gibi numerolojik enerji çalışmalarına mesafeli duran Baysel, başarısının sırrını tamamen farklı bir temele dayandırıyor.

"Sadece İstiyorum ve Oluyor Diye Bir Şey Yok"

Programda hayat felsefesine dair ipuçları veren güzel oyuncu, arzuların gerçekleşmesi için sadece niyet etmenin yeterli olmadığını savundu. Cemre Baysel, başarının tesadüf ya da mistik sayı dizileriyle gelmediğini şu sözlerle vurguladı:

“Sadece istiyorum ve oluyor diye bir şey yok. Çok çalışmak, emek vermek ve sabretmek gerekiyor. İstediğim şey için elimden geleni yapıyorum. Bu sadece 777 dedim diye olan bir şey değil.”

Ritüel Değil, Tevekkül

Özellikle genç nesil arasında yayılan "manifest" ve sayı dizileriyle şans dileme akımlarına karşı kendi duruşunu netleştiren Baysel, kavramsal bir farka dikkat çekti. İstediği hedefler için elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra gerisini akışa bıraktığını belirten oyuncu, “Ben bunu tevekkül olarak görüyorum” diyerek inanç dünyasındaki karşılığını ifade etti.

Başarının Formülü: Emek ve Sabır

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Baysel’in bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri tarafından "gerçekçi ve ayakları yere basan bir yaklaşım" olarak nitelendirilen bu sözler, başarının ancak disiplin, çalışma ve sabır üçgeninde mümkün olabileceği mesajını verdi.

ÇOK OKUNANLAR
