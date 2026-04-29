Cemre Baysel’den Olay Gönderme: "Duygusal Olarak Dolandırıldım!"

Cemre Baysel'den şok itiraf! "Duygusal olarak dolandırıldım" diyen güzel oyuncunun sözleri eski sevgilisi Cem Bölükbaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

Yayın Tarihi : 29-04-2026 09:18

Ekranların yükselen yıldızı Cemre Baysel, İbrahim Selim’in YouTube programında yaptığı samimi açıklamalarla hem kariyerine hem de özel hayatına dair çarpıcı detaylar paylaştı. ‘Güller ve Günahlar’ dizisindeki performansı büyük beğeni toplayan oyuncu, canlandırdığı Zeynep karakterinin kendisi için ne denli zorlayıcı olduğunu ilk kez bu kadar açık bir dille ifade etti.

"Anne Olmadığım İçin Empati Kuramıyorum"

Dizideki Zeynep karakteriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Baysel, kariyerindeki en büyük sınavın bu rol olduğunu belirtti. Karakterin derinliğini ve anne olma duygusunu yansıtmanın zorluğuna değinen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Kariyerimde beni en çok zorlayan rol Zeynep diyebilirim. Anne olmadığım için karakterle empati kuramıyorum; o duygunun yoğunluğunu, fedakarlığını anlamaya çalışmak beni oldukça zorladı.”

"Duygusal Olarak Dolandırıldım"

Programın en çok konuşulan anı ise İbrahim Selim’in “Hiç dolandırıldınız mı?” sorusuna gelen yanıt oldu. Maddi bir kayıp yaşamadığını belirten Baysel, “Maddi olarak değil ama duygusal olarak dolandırıldım” diyerek kalbinin kırıldığını ima etti. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada "viral" haline geldi.

Gözler Cem Bölükbaşı’na Çevrildi

Cemre Baysel’in "duygusal dolandırıcılık" çıkışı, magazin dünyasında farklı yorumlara sebep oldu. Oyuncunun bu imalı açıklaması, akıllara geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı’nı getirdi. Hayranları sosyal medyada, "Bu sözler eski sevgiliye bir gönderme mi?" sorusunu tartışmaya başlarken, Baysel konuyla ilgili isim vermekten kaçınarak gizemini korudu.

Benzer Haberler
Gonca Vuslateri’den Rus Dadıya Sert Çıkış: Gonca Vuslateri’den Rus Dadıya Sert Çıkış: "Gitsin O Zaman Ülkesine!"
Melisa Döngel’den Sezonun İlk Tatil Pozları: Tekne Şov Başladı! Melisa Döngel’den Sezonun İlk Tatil Pozları: Tekne Şov Başladı!
Ege Kökenli'den İlk Aile Tatili Pozu: Fethiye'de Ege Kökenli'den İlk Aile Tatili Pozu: Fethiye'de "Yeni Normal"
Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
Müge Anlı’nın Yalısına Gemi mi Çarptı? Sosyal Medyayı Sallayan İddia! Müge Anlı’nın Yalısına Gemi mi Çarptı? Sosyal Medyayı Sallayan İddia!
Nuray Sayarı’dan Mucize Haber: 55 Yaşında İkiz Bebek Bekliyor! Nuray Sayarı’dan Mucize Haber: 55 Yaşında İkiz Bebek Bekliyor!
Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
  • 25-04-2026 09:51

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"