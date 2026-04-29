Cemre Baysel’den Olay Gönderme: "Duygusal Olarak Dolandırıldım!"

Ekranların yükselen yıldızı Cemre Baysel, İbrahim Selim’in YouTube programında yaptığı samimi açıklamalarla hem kariyerine hem de özel hayatına dair çarpıcı detaylar paylaştı. ‘Güller ve Günahlar’ dizisindeki performansı büyük beğeni toplayan oyuncu, canlandırdığı Zeynep karakterinin kendisi için ne denli zorlayıcı olduğunu ilk kez bu kadar açık bir dille ifade etti.

"Anne Olmadığım İçin Empati Kuramıyorum"

Dizideki Zeynep karakteriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Baysel, kariyerindeki en büyük sınavın bu rol olduğunu belirtti. Karakterin derinliğini ve anne olma duygusunu yansıtmanın zorluğuna değinen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Kariyerimde beni en çok zorlayan rol Zeynep diyebilirim. Anne olmadığım için karakterle empati kuramıyorum; o duygunun yoğunluğunu, fedakarlığını anlamaya çalışmak beni oldukça zorladı.”

"Duygusal Olarak Dolandırıldım"

Programın en çok konuşulan anı ise İbrahim Selim’in “Hiç dolandırıldınız mı?” sorusuna gelen yanıt oldu. Maddi bir kayıp yaşamadığını belirten Baysel, “Maddi olarak değil ama duygusal olarak dolandırıldım” diyerek kalbinin kırıldığını ima etti. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada "viral" haline geldi.

Gözler Cem Bölükbaşı’na Çevrildi

Cemre Baysel’in "duygusal dolandırıcılık" çıkışı, magazin dünyasında farklı yorumlara sebep oldu. Oyuncunun bu imalı açıklaması, akıllara geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı’nı getirdi. Hayranları sosyal medyada, "Bu sözler eski sevgiliye bir gönderme mi?" sorusunu tartışmaya başlarken, Baysel konuyla ilgili isim vermekten kaçınarak gizemini korudu.