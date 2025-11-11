Cemre Baysel ve Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı Aşk Mı Yaşıyor? O Takip Dikkat Çekti

Oyuncu Cemre Baysel'in yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin sosyal medyadan birbirini takip etmeye başlaması, iddiaları güçlendirdi.

Cemre Baysel ve Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı Aşk Mı Yaşıyor? O Takip Dikkat Çekti
Yayın Tarihi : 11-11-2025 10:16

Oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Güzel oyuncunun, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başlaması, aşk iddialarını güçlendirdi.

Aytaç Şaşmaz'dan Sonra Yeni İddialar

Cemre Baysel, haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. Baysel, kısa süre önce de rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı iddialarıyla konuşulmuştu. Ancak Baysel, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak bu iddiaları yalanlamıştı.

Cem Bölükbaşı İle Takipleşme Gündem Oldu

Şimdi ise Cemre Baysel'in adı, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, ikilinin Instagram'dan birbirlerini takip etmeye başladığını fark etti. Bu gelişme, aşk iddialarını daha da kuvvetlendirdi. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

