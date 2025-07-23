Cemre Baysel ve Öykü Çelik, Bodrum Tatilinde Objektiflere Takıldı

Cemre Baysel ile yakın arkadaşı Öykü Çelik, yaz tatilinin keyfini Bodrum’da çıkarıyor. Geçtiğimiz ay sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayıran Baysel, moral tatiline oyuncu arkadaşıyla devam ediyor. İkili, Türkbükü’ndeki ünlü bir plajda objektiflere takıldı.

Bodrum’da Keyifli Gün

Cemre Baysel ve Öykü Çelik, günü sohbet ederek ve telefonlarıyla ilgilenerek geçirdi. Gün boyu rahat halleriyle dikkat çeken ikiliden Öykü Çelik, plaj elbisesini çıkarmadan şezlongta oturmayı tercih etti. Baysel’in enerjik ve neşeli halleri ise objektiflere yansıdı.

Cemre Baysel’in Tatil Rotası

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da tatil yapmıştı. Şimdi ise Bodrum’un popüler noktalarında vakit geçiriyor. Baysel’in tatil pozları ve doğal halleri, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Aytaç Şaşmaz İle Ayrılık

Baysel’in, aynı dizide rol alırken tanıştığı Aytaç Şaşmaz ile ilişkisi haziran ayında son bulmuştu. Çift, 2022 yılında da ayrılık yaşamış ancak geçen yıl ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Son ayrılık sonrası Baysel’in tatilde neşeli halleri dikkat çekiyor.