Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı Aşkında Gaz Kesilmiyor: "Herkese Örnek Olalım!"

Ekranların sevilen yüzü, "Güller ve Günahlar" dizisinin Zeynep’i Cemre Baysel, bir süredir başarılı yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı dolu dizgin aşkla gündemde. Geçtiğimiz günlerde romantik bir Londra tatili yapan çiftten, ilk kez samimi bir ilişki itirafı geldi.

"Çok Mutluyum, Her Şey Yolunda"

Marka yüzü olduğu bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemre Baysel, sevgilisinin kendisine gönderdiği çiçeklerden ve ilişkisinden bahsederken gözlerinin içi güldü. Güzel oyuncu, aşkını şu sözlerle haykırdı:

Çiçekli Sürpriz: "Çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda. Çiçeklerini de gönderdi, beni çok mutlu etti."

Aşk Çağrısı: "Örnek olalım. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin. Bunlar ne kadar güzel şeyler."



Londra Tatili Aşkı Perçinledi

Sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlarla hayranlarını mest eden ikilinin, geçtiğimiz hafta Londra sokaklarında baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı. Yarış pistlerindeki hızıyla tanınan Cem Bölükbaşı'nın, Cemre Baysel'in kalbini de aynı hızla fethettiği konuşuluyor.

Kariyerinde Altın Çağ, Aşkta Mutluluk

Cemre Baysel, hem başrolünde yer aldığı dizideki başarısıyla hem de özel hayatındaki dengeli tavrıyla takdir topluyor. Sevgilisinin gönderdiği devasa buketi Instagram hikayelerinde paylaşan Baysel, "Aşkı gizlemek yerine paylaşarak örnek olma" misyonunu üstlendiğini de kanıtlamış oldu.