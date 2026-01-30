Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı Aşkında Gaz Kesilmiyor: "Herkese Örnek Olalım!"

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı ayrıldı mı? Ünlü oyuncu Cemre Baysel, yarış pilotu sevgilisi Cem Bölükbaşı ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. "Örnek olalım" diyen Baysel'in aşk dolu açıklamaları haberimizde...

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı Aşkında Gaz Kesilmiyor:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2026 17:00

Ekranların sevilen yüzü, "Güller ve Günahlar" dizisinin Zeynep’i Cemre Baysel, bir süredir başarılı yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı dolu dizgin aşkla gündemde. Geçtiğimiz günlerde romantik bir Londra tatili yapan çiftten, ilk kez samimi bir ilişki itirafı geldi.

"Çok Mutluyum, Her Şey Yolunda"

Marka yüzü olduğu bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemre Baysel, sevgilisinin kendisine gönderdiği çiçeklerden ve ilişkisinden bahsederken gözlerinin içi güldü. Güzel oyuncu, aşkını şu sözlerle haykırdı:

  • Çiçekli Sürpriz: "Çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda. Çiçeklerini de gönderdi, beni çok mutlu etti."

  • Aşk Çağrısı: "Örnek olalım. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin. Bunlar ne kadar güzel şeyler."

Londra Tatili Aşkı Perçinledi

Sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlarla hayranlarını mest eden ikilinin, geçtiğimiz hafta Londra sokaklarında baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı. Yarış pistlerindeki hızıyla tanınan Cem Bölükbaşı'nın, Cemre Baysel'in kalbini de aynı hızla fethettiği konuşuluyor.

Kariyerinde Altın Çağ, Aşkta Mutluluk

Cemre Baysel, hem başrolünde yer aldığı dizideki başarısıyla hem de özel hayatındaki dengeli tavrıyla takdir topluyor. Sevgilisinin gönderdiği devasa buketi Instagram hikayelerinde paylaşan Baysel, "Aşkı gizlemek yerine paylaşarak örnek olma" misyonunu üstlendiğini de kanıtlamış oldu.

Benzer Haberler
Kemal Yılmaz Delikanlı Oldu! Cem Yılmaz'ın Paylaşımına Rekor Beğeni Kemal Yılmaz Delikanlı Oldu! Cem Yılmaz'ın Paylaşımına Rekor Beğeni
Survivor’da Survivor’da "Doğuş" Krizi: Eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan Duygusal Çağrı!
Baba-Oğul Aynı Gün Doğdu! Melisa Aslı Pamuk’tan Yunanistan’da Görkemli Kutlama Baba-Oğul Aynı Gün Doğdu! Melisa Aslı Pamuk’tan Yunanistan’da Görkemli Kutlama
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cephesinde Ayrılık Çanları mı Çalıyor? Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cephesinde Ayrılık Çanları mı Çalıyor?
Paris’te Hande Erçel Rüzgarı: 30 Bin TL'lik Çizmeler Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Paris’te Hande Erçel Rüzgarı: 30 Bin TL'lik Çizmeler Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Songül Öden'den Yürek Burkan İtiraflar: Songül Öden'den Yürek Burkan İtiraflar: "Annemle Aynı Anda Okuma Yazma Öğrendik, Utanıyordum!"
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"

Londra’da
  • 27-01-2026 12:40

Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti

Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu.
  • 29-01-2026 11:23

Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu.