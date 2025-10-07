Cemre Baysel ve Blok3’ün Ayrılığının Nedeni Ortaya Çıktı

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. ‘Güller ve Günahlar’ dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncunun, rapçi Blok3 ile yaşadığı kısa süreli aşkın neden bittiği belli oldu.

Hızlı Başladı, Erken Bitti

Geçtiğimiz haziran ayında meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile olan uzun soluklu ilişkisini noktalayan Cemre Baysel, kısa bir süre sonra rapçi Blok3 ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin ilişkisi hızlı başlamış, ancak kısa sürede sona ermişti. Ayrılığın sebebi ise sonunda ortaya çıktı.

“Aile, Blok3’e Karşıydı”

Magazin sunucusu Ece Erken, ‘Gel Konuşalım’ programında ikilinin ayrılığıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Erken, Cemre Baysel’in ailesinin Blok3’le ilişkisine karşı çıktığını söyledi. Ünlü sunucu canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Ailesi, çalıştırmayan erkek kafasında olan biriyle olmasını istemiyor Cemre’nin. Aytaç da evlenince ‘asla çalıştırmam’ kafasındaymış, Blok3 de aynı şekilde.”

Bu açıklama, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, Cemre Baysel’in ailesinin kararı sonrası ilişkinin sonlandığını düşünerek farklı yorumlar yaptı.

Ece Erken Detay Verdi

Ece Erken ayrıca, Cemre Baysel’in ailesini yakından tanıdığını belirterek sözlerine, “Cemre’nin ailesine baktım, oldukça değer veren bir aile. Kızlarının yanında her zaman olmuşlar.” ifadelerini ekledi.

Cemre Baysel Sessizliğini Koruyor

Ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Cemre Baysel, tüm enerjisini şu sıralar rol aldığı ‘Güller ve Günahlar’ dizisine yöneltmiş durumda. Oyuncunun sessizliği ise merak konusu olmaya devam ediyor.