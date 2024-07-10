Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ı buluşturan 'Hayat Hırsızı'nın kadrosuna bir isim daha katıldı!

Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrollerinde yer alacağı “Hayat Hırsızı” dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor.

Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ı buluşturan 'Hayat Hırsızı'nın kadrosuna bir isim daha katıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2024 12:17

Hilal Saral’ın heyecanla beklenen ve NOW’da ekrana gelecek yeni dizisi “Hayat Hırsızı”nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. “Avenida Brasil” dizisinden esinlenerek Aybike Ertürk’ün ülkemize uyarladığı Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak dizide Tufo’nun annesi Hatice karakteri için Meltem Baytok ile anlaşıldı. Baytok, son olarak iki sezon boyunca “Aldatmak” dizisinde Nazan karakterine hayat vermişti.

Bir genç kadının intikam hikâyesini etkileyici bir dille anlatacak olan “Hayat Hırsızı” dizisinin başrollerinde Cemre Baysel (Leyla, Leylim), Alperen Duymaz (Civan), Gonca Vuslateri (Nur), Halil İbrahim Ceyhan (Tufan), Yiğit Kirazcı (Mali), Cengiz Bozkurt (Selman) ve Zeyno Eracar (Güzide) yer alacak.

Dizinin kadrosunda yer alan yetenekli oyuncular ve güçlü hikâyesi ile “Hayat Hırsızı”nın büyük ilgi göreceği şimdiden tahmin ediliyor. Dizinin yayın tarihi ise merakla bekleniyor.

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