Cemre Baysel tatilde! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek ile başrollerini paylaştığı Sakla Beni dizisinde İncila karakterini canlandıran Cemre Baysel, dizinin final yapmasının ardından tatile çıktı. Ünlü oyuncu, tatil sırasında çekilen bikinili pozlarını art arda paylaştı.

Cemre Baysel tatilde! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-06-2024 16:45

Yoğun iş temposunun ardından dinlenmeye çekilen başarılı oyuncu Cemre Baysel, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. 2018-2019 yılları arasında "Elimi Bırakma" dizisindeki yardımcı rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Baysel, yaz sezonunu açtı.

 

Sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarıyla takipçilerinden büyük ilgi gören oyuncu, "Çok duru bir güzelliği var", "Bu doğal gülüş gerçek mi?", "Güzellik şaka mı?" ve "Sana bayılıyorum" gibi yorumlarla hayranlarının beğenisini topladı.

Baysel'in doğal güzelliği ve samimi gülüşü, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

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