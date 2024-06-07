Cemre Baysel tatilde! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Yoğun iş temposunun ardından dinlenmeye çekilen başarılı oyuncu Cemre Baysel, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. 2018-2019 yılları arasında "Elimi Bırakma" dizisindeki yardımcı rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Baysel, yaz sezonunu açtı.

Sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarıyla takipçilerinden büyük ilgi gören oyuncu, "Çok duru bir güzelliği var", "Bu doğal gülüş gerçek mi?", "Güzellik şaka mı?" ve "Sana bayılıyorum" gibi yorumlarla hayranlarının beğenisini topladı.

Baysel'in doğal güzelliği ve samimi gülüşü, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.