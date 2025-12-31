Cemre Baysel Pistlere Isındı! Cem Bölükbaşı’nın Babasından "Gelin" Onayı Geldi

Güzel oyuncu Cemre Baysel, aşk hayatındaki sessizliğini yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bozdu. Adı bir süredir farklı isimlerle anılan Baysel, aradığı mutluluğu Formula tutkunu Bölükbaşı'nda bulurken, ilişkideki en önemli eşiklerden biri de geçildi: Aile onayı!

Blok3 İddiaları Yalandı, Gerçek Aşk Pistte Çıktı

Haziran ayında meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Cemre Baysel'in adı, bir ara rapçi Blok3 ile anılmıştı. Ancak Baysel bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı. Çok geçmeden ünlü oyuncunun gönlünü genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı’na kaptırdığı ortaya çıktı. İkilinin sosyal medyadaki karşılıklı takibi, aşkın ilk resmi kanıtı olmuştu.

Yavuz Bölükbaşı’ndan "Hoş Geldin" Takibi

İlişkinin ciddiyeti, Cem Bölükbaşı’nın babası Yavuz Bölükbaşı’nın hamlesiyle tescillendi. Baba Bölükbaşı, müstakbel gelin adayı Cemre Baysel’i sosyal medyada takibe almakla kalmadı, güzel oyuncunun son paylaşımlarını beğenerek bu aşka onay verdiğini tüm dünyaya ilan etti.

"Aileye Girdi" Yorumları Yağdı

Magazin kulislerinde "Cemre aileye girdi" yorumları yapılırken, hayranları ikiliyi birbirine çok yakıştırdı. Cem Bölükbaşı’nın babasının bu hamlesi, sosyal medyada "İlişki çoktan ciddiye binmiş" şeklinde yorumlandı.