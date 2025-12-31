Cemre Baysel Pistlere Isındı! Cem Bölükbaşı’nın Babasından "Gelin" Onayı Geldi

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı aşkında sürpriz gelişme! Cem Bölükbaşı'nın babası Yavuz Bölükbaşı, Cemre Baysel'i takibe aldı. Cemre Baysel aileye mi girdi? İşte detaylar...

Cemre Baysel Pistlere Isındı! Cem Bölükbaşı’nın Babasından
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-12-2025 10:16

Güzel oyuncu Cemre Baysel, aşk hayatındaki sessizliğini yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bozdu. Adı bir süredir farklı isimlerle anılan Baysel, aradığı mutluluğu Formula tutkunu Bölükbaşı'nda bulurken, ilişkideki en önemli eşiklerden biri de geçildi: Aile onayı!

Blok3 İddiaları Yalandı, Gerçek Aşk Pistte Çıktı

Haziran ayında meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Cemre Baysel'in adı, bir ara rapçi Blok3 ile anılmıştı. Ancak Baysel bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı. Çok geçmeden ünlü oyuncunun gönlünü genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı’na kaptırdığı ortaya çıktı. İkilinin sosyal medyadaki karşılıklı takibi, aşkın ilk resmi kanıtı olmuştu.

Yavuz Bölükbaşı’ndan "Hoş Geldin" Takibi

İlişkinin ciddiyeti, Cem Bölükbaşı’nın babası Yavuz Bölükbaşı’nın hamlesiyle tescillendi. Baba Bölükbaşı, müstakbel gelin adayı Cemre Baysel’i sosyal medyada takibe almakla kalmadı, güzel oyuncunun son paylaşımlarını beğenerek bu aşka onay verdiğini tüm dünyaya ilan etti.

"Aileye Girdi" Yorumları Yağdı

Magazin kulislerinde "Cemre aileye girdi" yorumları yapılırken, hayranları ikiliyi birbirine çok yakıştırdı. Cem Bölükbaşı’nın babasının bu hamlesi, sosyal medyada "İlişki çoktan ciddiye binmiş" şeklinde yorumlandı.

Benzer Haberler
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu! Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
Marco Asensio’dan Marco Asensio’dan "Büyülü" Tatil: Fenerbahçe’nin Yıldızı Devre Arasında Enerji Depoluyor!
Şeyma Subaşı Gözaltında: Havalimanında Yakalandı, Sağlık Kontrolünden Geçirildi! Şeyma Subaşı Gözaltında: Havalimanında Yakalandı, Sağlık Kontrolünden Geçirildi!
Pınar Altuğ Sessizliğini Bozdu! Pınar Altuğ Sessizliğini Bozdu! "Cenazede Sakız" Eleştirilerine Tokat Gibi Cevap.
Afra Saraçoğlu’ndan Duygusal 2025 Vedası: Afra Saraçoğlu’ndan Duygusal 2025 Vedası: "Bana Özdeğerimi Geri Kazandırdın"
Merve Boluğur Aşka mı Koşuyor? Merve Boluğur Aşka mı Koşuyor? "Yılın Son Hatasını Yapmaya Gidiyorum."
ÇOK OKUNANLAR
Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı!
  • 25-12-2025 17:11

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı! "Lisede Evlendim, Pişman Oldum."