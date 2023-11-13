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Cemre Baysel ile İlhan Şen’li “Aşk Filmi”nin afişi yayınlandı

1 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak olan "Aşk Filmi"nin afişi görücüye çıktı.

Cemre Baysel ile İlhan Şen’li “Aşk Filmi”nin afişi yayınlandı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-11-2023 22:01

1 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak olan "Aşk Filmi," başrollerde Cem Baysel ve İlhan Şen'i bir araya getiriyor.

İlhan Şen ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı film, Deniz Denizciler tarafından yazılıp yönetildi ve 10 hafta süren çekimlerin ardından beyazperdeye taşındı.

Erkan Petekkaya ve Onur Büyüktopçu'nun da kamera karşısına geçtiği film, eğlence hayatına düşkün Yaz (Cemre Baysel) ile deneme çekimine gittiği filmde yönetmen Uzay'ın (İlhan Şen) aşk hikayesini konu alıyor. Romantik-drama türündeki film, Ertekin Medya - Central Roof Production tarafından üretildi ve 1 Aralık'ta vizyona girecek.

Dizide, Sezen Aksu, Nilüfer, Müslüm Gürses ve Tan'ın şarkılarına yer verilirken, müzikleri Yıldıray Gürgen besteliyor. Filmin süresi 125 dakika ve dağıtımını CGV Mars üstleniyor. Cemre Baysel (Yaz), İlhan Şen (Uzay), Onur Büyüktopçu (Gökmen), Erkan Petekkaya (Nejat), Hande Katipoğlu (Firuzan), İrem Yüksel (Elif), Melissa Dilber (Melis), Deren Talu (Pelin), Yusuf Baymaz (Mert), İlayda Uzun Sarıkaya (Şeyma) ve Vahid Berke Ertekin (Taylan) gibi isimler filmde yer alıyor.

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