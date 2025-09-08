Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi

Karaköy’de sürpriz akşam yemeği

Başarılı oyuncu Cemre Baysel, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu bu kez rap müziğin sevilen ismi Blok3 (Hakan Aydın) ile birlikte görüntülendi. İddialara göre ikili, geçtiğimiz akşam İstanbul Karaköy’de bir restoranda baş başa yemek yedi.

Sosyal medyada gündem oldu

Masadaki kişinin gerçekten Cemre Baysel olup olmadığı netleşmese de sosyal medyada paylaşılan kareler büyük ilgi gördü. Kimi kullanıcılar fotoğraftaki kişinin ünlü oyuncu olduğunu savundu, kimileri ise “benzetme olabilir” yorumunu yaptı. Görüntüler kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Dikkat çeken detay

Söylentileri güçlendiren bir başka ayrıntı ise Baysel’in kısa süre önce Instagram hikâyesinde Blok3’ün bir şarkısını paylaşması oldu. Bu durum, ikilinin arasındaki yakınlaşma iddialarını daha da kuvvetlendirdi. Takipçileri arasında, “Adamın ağzı kulaklarında” yorumları yapılırken, bu paylaşımlar çift iddialarını alevlendirdi.

Kariyerinde yükseliş

Son yıllarda “Sol Yanım”, “Baht Oyunu”, “Ramo” ve “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...” gibi dizilerde rol alan Cemre Baysel, başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzel oyuncu, yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Hayranlarından yoğun ilgi

Cemre Baysel ve Blok3 hakkında çıkan bu söylentiler hayranlarını ikiye böldü. Kimi takipçileri ikilinin yakıştığını savunurken, kimileri ise bu iddiaları fazla abartılı buldu. Ancak kesin olan bir şey var: oyuncunun her adımı büyük merak uyandırıyor.