Cemre Baysel Cannes Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı!

Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisindeki başarısının ardından Cannes pozlarıyla Instagram’ı salladı. Güzel oyuncu sosyal medyada trend oldu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2025 11:44

Kanal D’nin yeni ve iddialı dizisi Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle ekrana fırtına gibi girdi. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, güçlü hikayesiyle hem reytinglerde zirveye yerleşti hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Cemre Baysel, performansıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Cannes Pozları Instagram’ı Alevlendirdi

Güzel oyuncu Cemre Baysel, dizinin başarısının ardından soluğu Cannes’da aldı. Tatil ve iş kombinasyonunu bir araya getiren oyuncu, Fransa’da verdiği pozlarla sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Baysel’in Cannes sokaklarında çekilen zarif ve cesur pozları, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Takipçileri, oyuncunun doğal güzelliğine ve zarafetine övgüler yağdırdı. “Cannes’ın gülü” yorumlarıyla dolup taşan paylaşımlar, Instagram’da trend oldu.

Güller ve Günahlar Dizisi Zirvede

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, dramatik hikayesi ve görsel kalitesiyle izleyicilerin ilgisini kısa sürede kazandı. Cemre Baysel’in canlandırdığı Zeynep karakteri, güçlü duruşu ve duygusal derinliğiyle izleyicinin kalbini fethetti.

Başarılı oyunculuk performansı sayesinde Baysel, hem ekran başarısıyla hem de uluslararası alanda sergilediği zarif duruşuyla kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Dizinin ikinci bölümü öncesi oyuncunun Cannes pozları, yapımın tanıtımına da adeta moral dopingi oldu.

Sosyal Medyada Güller Açtı

Dizinin fan sayfaları, Baysel’in pozlarını paylaşıp “Zeynep gerçek oldu!” yorumlarında bulundu. Güller ve Günahlar ekibi de oyuncularına destek verirken, dizinin yeni bölümleri için heyecan şimdiden zirveye çıktı.

