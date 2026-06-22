Cemre Baysel Ameliyat Sonrası İlk Kez Konuştu!

Cemre Baysel geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından ilk kez bir açıklama yaptı. Sevenlerinin merakla beklediği paylaşımda genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve sürecin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Oyuncu mesajında hem teşekkür etti hem de dinlenme sürecine geçtiğini belirtti.

Operasyon Süreci Ve Öncesi

Cemre Baysel ameliyat olmadan önce yaptığı açıklamada “kadın hastalığıyla ilgili küçük bir operasyon” geçireceğini söylemişti. Sevenlerinin süreci doğrudan kendisinden öğrenmesini istediğini de özellikle vurgulamıştı.

Yoğun geçen dizisi “Güller ve Günahlar”ın sezon finalinin ardından bu operasyonu planladığını ifade etmişti. Yani aslında bir süredir hazırlığı yapılan ve ertelenmeyen bir sağlık süreciydi.

Sosyal Medyadan Gelen Mesaj

Ameliyattan çıktıktan sonra ilk paylaşımını yapan Baysel takipçilerine içten bir mesaj verdi. Paylaşımında kendisine destek olan herkese teşekkür ederken “Her şey yolunda, merak etmeyin” diyerek sevenlerini rahatlattı.

Ayrıca “çok minnettarım, dualarınızı eksik etmeyin” sözleriyle duygusal bir mesaj da paylaştı. Şu an için en önemli şeyin dinlenmek olduğunu ve iyileşme sürecine odaklandığını belirtti.

Daha Önce De Benzer Bir Süreç Yaşamıştı

Cemre Baysel’in bu ilk sağlık süreci değil. Geçtiğimiz yıl da göğsünde bulunan ve uzun süredir takip edilen bir kitle nedeniyle ameliyat olmuştu. O süreçte de düzenli kontroller ve operasyonla sağlık durumu yakından takip edilmişti.

Bu nedenle sevenleri onun sağlık konularına oldukça dikkat ettiğini ve süreci bilinçli şekilde yönettiğini biliyor.

Sevenlerinden Destek Mesajları

Ameliyat haberinin ardından sosyal medyada birçok destek mesajı paylaşıldı. Hayranları ve takipçileri, oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi. Özellikle “iyi ol” ve “geçmiş olsun” mesajları kısa sürede gündem oldu.

Baysel’in paylaşımı da bu desteklere bir teşekkür niteliğinde oldu. Hem durumunun iyi olduğunu belirtmesi hem moral mesajı vermesi sevenlerini biraz daha rahatlattı.

Dinlenme Süreci Başladı

Şu anda Cemre Baysel’in doktor kontrolünde dinlenme sürecine geçtiği biliniyor. Bir süre setlerden ve yoğun tempodan uzak kalacağı düşünülüyor. Oyuncu ise en önemli şeyin sağlık olduğunu vurgulayarak süreci sakin şekilde geçirmeye çalışıyor.

Genel olarak bakıldığında hem kendisi hem sevenleri için endişeli başlayan bu süreç iyi haberlerle devam ediyor gibi görünüyor.