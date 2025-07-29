Cemre Baysel Ameliyat Oldu: "Endişelenecek Bir Şey Yok"

Cemre Baysel ameliyat sonrası sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı: “Endişelenecek bir şey yok, iyiyim ve daha iyi olacağım.”

Cemre Baysel Ameliyat Oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2025 12:04

Cemre Baysel, hastane yatağından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Ünlü oyuncu, geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşan Baysel, "Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık" notunu ekledi.

Sosyal Medyada Duygusal Mesaj

Genç oyuncu, ameliyat sonrası çekilen fotoğrafını Instagram üzerinden yayımladı. “Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, bu da burada bir anı olarak kalsın” sözleriyle hayranlarına seslendi. Baysel’in samimi açıklaması kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Destek Mesajlarına Teşekkür Etti

Hayranlarından gelen yoğun destek mesajlarının ardından ünlü oyuncu, bir teşekkür paylaşımı daha yaptı. “Çoook teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerinizi görüyor ve hissediyorum... İyiyim, daha iyi olacağım” sözleriyle moralinin yüksek olduğunu ifade etti.

Sağlık Durumu İyi

Cemre Baysel, açıklamalarında operasyonun ciddi bir durum olmadığını vurguladı. Hayranlarının içini rahatlatan oyuncu, kısa süre içinde setlere dönmeyi planladığını ima etti. Samimi tavrı ve pozitif enerjisiyle sosyal medyada bir kez daha takdir topladı.

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