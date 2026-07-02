Parkurlardan Nikah Masasına! Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken Masalsı Bir Düğünle Evlendі!

Survivor tarihine kazıdığı muazzam şampiyonluklar, parkurlardaki çabasız hızı ve beyefendi duruşuyla milyonların sevgilisi haline gelen Ogeday Girişken hayatının en önemli, en unutulmaz şampiyonluğuna imza attı! Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki asil ve seviyeli duruşuyla da her daim magazin dünyasının yakın takibinde olan ünlü isim uzun yıllardır kalbini emanet ettiği güzeller güzeli sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile hayatını birleştirdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine yaptığı masalsı ve romantik evlilik teklifine "Evet" yanıtını alan ardından 18 Şubat 2026'da aile arasında gerçekleşen sıcak bir törenle nişan yüzüklerini takan mutlu çift, nihayet muradına erdi.

21 Haziran Akşamı Mutluluğa "Evet" Dediler

34 yaşındaki karizmatik şampiyon Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş, 21 Haziran akşamı yakın dostlarının, ailelerinin ve seçkin davetlilerin katıldığı detaylarıyla büyüleyen son derece şık ve sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Nikah masasında birbirlerinin gözlerinin içine bakarak ömür boyu mutluluğa "Evet" diyen çiçeği burnunda evlilerin düğün tarzları ve çabasız şıklıkları, davetlilerden tam not aldı.

Düğünden İlk Kareler Geldi: "Hayatın Tek Bir Gün Olduğunu Bilerek Yaşayalım"

Düğünün hemen ardından balayı rotasına çevrilen gözler Ogeday Girişken'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla büyüleyici detaylara şahit oldu. Instagram hesabından masalsı düğünlerine ait yepyeni, aşk dolu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şampiyon fotoğrafın altına düştüğü felsefi ve anlamlı notla adeta kalpleri fethetti:

"'Hayat bir gündür, o da bugündür! Mutluluğumuzu ve heyecanımızı bizimle beraber paylaşan ailelerimize, dostlarımıza ve tüm sevdiklerimize teşekkür ederiz. Hayatın tek bir gün olduğunu, onun da bugün olduğunu bilerek kutlayalım ve yaşayalım.'"

Sosyal Medyada Ogeday ve Zeynep İzdihamı!

Ogeday Girişken'in içten sözlerle süslediği ve eşi Zeynep Yumrutaş'le el ele, neşe içinde verdikleri o düğün albümü, internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm platformlarda adeta bir çalkantı yarattı. Eski Survivor yarışmacıları spor camiası ve dünyanın dört bir yanındaki hayranları çifti tebrik yağmuruna tuttu.