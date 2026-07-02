Denizin Ortasında Dinginlik! Deniz Seki Marmaris Tatilinde Yoga Yaparken Yakalandı!

Deniz Seki yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere soluğu Ege'nin incisinde aldı. Yaz tatili için rotasını Marmaris'e çeviren ve lüks bir teknede mavi tura çıkan güzel şarkıcı gözlerden uzak, doğayla baş başa kalmanın keyfini çıkarıyor.

Gün boyu demirledikleri cennet koyda denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü sanatçı bu kez güneşlenmeye bambaşka bir mola verdi. Kameralardan kaçamadığı o çabasız ve doğal anları ise magazin dünyasında kısa sürede gündem oldu.

Güneşlenmeye Yoga Molası!

Marmaris'in huzur veren atmosferinde gün boyunca teknenin arka kısmında vakit geçiren Deniz Seki adeta enerji depoladı. Sıcak havanın tadını çıkarırken bir ara güneşlenmeyi bırakan ünlü şarkıcı matını sererek derin bir konsantrasyon sürecine girdi.

Marmaris'te tatilde olan Deniz Seki demirledikleri lüks teknenin arkasında yoga yaparken objektiflere yansıdı. 56 yaşındaki ünlü şarkıcının denizin ortasında huzur dolu manzaraya karşı gerçekleştirdiği o yoga seansı saniye saniye kameralara takıldı.

56 Yaşında Dinginlik ve Arınma Zamanı

Ruhsal ve bedensel sağlığına son yıllarda büyük önem veren fit görüntüsüyle de hayranlarından tam not alan Deniz Seki'nin teknedeki bu dingin halleri takdir topladı. Şarkıcının asil ve çabasız sahil tarzıyla gerçekleştirdiği esneme hareketleri tatilde bile disiplininden ödün vermediğini gözler önüne serdi.

Deniz Seki'nin Marmaris koylarından yansıyan bu huzurlu sahneleri internet dünyasına düşer düşmez hayranları ve takipçileri tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların altına; "Çabasız doğallık ve huzurun en net karesi" şeklinde binlerce destekleyici yorum bıraktı. Yeni projeleri ve sahne çalışmaları öncesinde Ege koylarında adeta yenilenen ünlü sanatçının bir sonraki tatil rotası ise merakla takip edilmeye devam ediyor.