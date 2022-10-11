Cemal Hünal kaza yaptı!

Oyuncu Cemal Hünal (46), dün öğlen saatlerinde kaza yaptı. Hünal'ın çarptığı motosiklet sürücüsü Ömer Yıldız'ın ve motosiklette bulunan diğer kişi Mehmet Yıldız'ın ayaklarında kırıklar oluştu.





"ŞİKAYETÇİYİM!"

Cemal Hünal hakkında şikayetçi olan Yıldız, ifadesinde şunları söyledi:

9.10.2022 günü saat 14.42 sıralarında Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sokak üzerinde kendi set ve idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Cemal Ünal idaresindeki beyaz renkli araç birdenbire sola doğru Taşlıçay Sokağı'na doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Araca sol ön farından vurdum, kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük.

Kazaya karıştığımız aracın sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar yanımıza geldi. 112 ambulans ve polis ekibine kaza bildirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 ambulansla tedbir amaçlı Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürüldüm. Gerekli tetkikler yapıldı. Herhangi bir yaralanmama ve olumsuz durum olmadığı için adli vaka raporu düzenlenmeden hastaneden ayrıldı. Motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşım Mehmet Yıldız'ın sol ayağında kırık mevcuttur. İlk aldığımız bilgiler yatışı yapılıp, zamanı geldiğinde ameliyat olacağını öğrendik. Bu kazanın oluşumunda kusurunun olduğunu düşünmüyorum. Cemal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim, uzlaşmak istiyorum. (Kaynak: haberturk.com)