Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: "Elenmek İçin Plan Yaptım, Annemlere 'Beni Desteklemeyin' Dedim!"

Geçtiğimiz günlerde askere giden, Survivor yarışmasının unutulmaz şampiyonlarından Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı Danla Bilic’in YouTube kanalına konuk oldu ve yarışma sürecine dair yıllar sonra çarpıcı itiraflarda bulundu.

"Bir Daha Gitsem Doğal Olmaz"

Sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, Survivor macerasına dair duygularını dile getirirken, bir daha yarışmaya katılma fikrine sıcak bakmadığını belirtti:

"Survivor'ı çok seviyorum. Survivor'a bir daha gider mi? Büyük konuşmayayım çünkü Survivor'a bir daha gitmem. Çünkü yapabileceğim her şeyi yaptım. Tüm serüvenin en sonunda kupa da aldım. Bir daha gitsem doğal olmaz gibi hissediyorum."

Elenmek İçin Arkadaşını Devreye Sokmuş

Yarışmanın ilk aylarında zorlandığını ve adadan ayrılmak için planlar yaptığını itiraf eden Canseven, o anları şöyle anlattı:

"İlk ay delirdim, ikinci ay oradan gitmek için bir sürü şey yaptım. Ondan sonra farkındalık geldi, oraya alıştım. İlk ay Survivor'da süreç çok uzun ucunu göremiyorum. Bir dakika bir saatmiş gibi geliyor."

Canseven, sakatlanan arkadaşı Fatma'yı kullanarak ailesine ve Danla Bilic'e "beni desteklemeyin" mesajı yolladığını söyledi:

"Fatma diye arkadaşım var sakatlandı. Fatma gitti, ardından dedim ki 'Fatma, annemlere, Danla'ya ulaş de ki; Can burada olmak istemiyor. Beni desteklemesinler.' Annemler SMS atıyordur biliyorum, ben buradan dönmek istiyorum. İsteyerek elenme yok orada."

Ancak Cemal Can’ın bu isteği, Danla Bilic'in tepkisiyle karşılanmış:

"Sen Fatma dön Türkiye'ye Danla'ya de ki 'Can'a destek yapma.' Danla da bu sefer Fatma ile kavga ediyor. Demiş ki Fatma'ya 'Sen benim arkadaşımı orada elemek mi istiyorsun?'"

Canseven'in bu itirafı, şampiyonluk yolundaki zorlu sürecin perde arkasını gözler önüne serdi.