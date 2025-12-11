Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: "Elenmek İçin Plan Yaptım, Annemlere 'Beni Desteklemeyin' Dedim!"

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Danla Bilic'in programında "Bir daha gitsem doğal olmaz" diyerek yarışmaya katılmak istemediğini söyledi. Canseven ayrıca, adadan elenmek için annesine "beni desteklemeyin" mesajı yolladığını itiraf etti.

Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2025 15:56

Geçtiğimiz günlerde askere giden, Survivor yarışmasının unutulmaz şampiyonlarından Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı Danla Bilic’in YouTube kanalına konuk oldu ve yarışma sürecine dair yıllar sonra çarpıcı itiraflarda bulundu.

"Bir Daha Gitsem Doğal Olmaz"

Sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, Survivor macerasına dair duygularını dile getirirken, bir daha yarışmaya katılma fikrine sıcak bakmadığını belirtti:

"Survivor'ı çok seviyorum. Survivor'a bir daha gider mi? Büyük konuşmayayım çünkü Survivor'a bir daha gitmem. Çünkü yapabileceğim her şeyi yaptım. Tüm serüvenin en sonunda kupa da aldım. Bir daha gitsem doğal olmaz gibi hissediyorum."

Elenmek İçin Arkadaşını Devreye Sokmuş

Yarışmanın ilk aylarında zorlandığını ve adadan ayrılmak için planlar yaptığını itiraf eden Canseven, o anları şöyle anlattı:

"İlk ay delirdim, ikinci ay oradan gitmek için bir sürü şey yaptım. Ondan sonra farkındalık geldi, oraya alıştım. İlk ay Survivor'da süreç çok uzun ucunu göremiyorum. Bir dakika bir saatmiş gibi geliyor."

Canseven, sakatlanan arkadaşı Fatma'yı kullanarak ailesine ve Danla Bilic'e "beni desteklemeyin" mesajı yolladığını söyledi:

"Fatma diye arkadaşım var sakatlandı. Fatma gitti, ardından dedim ki 'Fatma, annemlere, Danla'ya ulaş de ki; Can burada olmak istemiyor. Beni desteklemesinler.' Annemler SMS atıyordur biliyorum, ben buradan dönmek istiyorum. İsteyerek elenme yok orada."

Ancak Cemal Can’ın bu isteği, Danla Bilic'in tepkisiyle karşılanmış:

"Sen Fatma dön Türkiye'ye Danla'ya de ki 'Can'a destek yapma.' Danla da bu sefer Fatma ile kavga ediyor. Demiş ki Fatma'ya 'Sen benim arkadaşımı orada elemek mi istiyorsun?'"

Canseven'in bu itirafı, şampiyonluk yolundaki zorlu sürecin perde arkasını gözler önüne serdi.

Benzer Haberler
Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte? Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte?
Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı! Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı!
Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'dan Samimi Anlar: Oyuncunun Sevgilisine Yaptığı Jestler Dikkat Çekti! Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'dan Samimi Anlar: Oyuncunun Sevgilisine Yaptığı Jestler Dikkat Çekti!
İddialı Tarzını Bıraktı: Nesrin Cavadzade'nin Boğazlı Beyaz Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu İddialı Tarzını Bıraktı: Nesrin Cavadzade'nin Boğazlı Beyaz Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hadise’den Siyah Elbiseli Şık Paylaşım: Sırtındaki Gizemli Dövme Dikkat Çekti! Hadise’den Siyah Elbiseli Şık Paylaşım: Sırtındaki Gizemli Dövme Dikkat Çekti!
Tuba Ünsal Kendisinden 10 Yaş Küçük Sevgilisi Emir Ersoy'la İlk Kez Görüntülendi: El Ele Aşk İlanı! Tuba Ünsal Kendisinden 10 Yaş Küçük Sevgilisi Emir Ersoy'la İlk Kez Görüntülendi: El Ele Aşk İlanı!
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?