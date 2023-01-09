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Gecce Magazin Haberleri

Cem Yılmaz'ın derbi yorumu gündem oldu! "10 yılda bir..."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oğlu Kemal'le stadda izleyen ve paylaşımlarda bulunan Cem Yılmaz, geceden mağlup ayrılan taraf olunca sosyal medya yorumlarına cevap verdi.

Cem Yılmaz'ın derbi yorumu gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-01-2023 10:52

Gönül verdiği Fenerbahçe'nin maçını izlemek üzere oğlu Kemal'le birlikte Kadıköy'e giden Cem Yılmaz, staddan yaptığı paylaşımlarla sevenlerini ve Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Oğlu Kemal'le yaptığı paylaşımalarda heyecanı net bir şekilde belli olan Cem Yılmaz, karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle üzüntü yaşadı.

3-0 biten maçın ardından Cem Yılmaz'ın oğluyla birlikte yaptığı paylaşımların altına çok sayıda yorum gelince Yılmaz da konuya kayıtsız kalamadı ve şu paylaşımı yaptı:

"Tebrikler Galatasaray “abi sen de de ne ayak varmış“ la gecemiz şenlendi, teşekkürler Fenerbahçe.10 yılda bir maça giderim ha çok değil."

 

 

 

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