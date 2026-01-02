Cem Yılmaz’ın "38 Yaş" Esprisi Ortalığı Karıştırdı: İrem Derici’den "Taş Gibiyim" Çıkışı!

Cem Yılmaz’ın CMXXIV gösterisindeki 38 yaş esprisi olay oldu! "38 lan ölmek üzere" diyen Cem Yılmaz'a İrem Derici'den destek geldi: "38'im, taş gibiyim!" İşte o tartışmanın detayları...

Cem Yılmaz’ın
Yayın Tarihi : 02-01-2026 12:01

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, merakla beklenen yeni gösterisi "CMXXIV" ile yılbaşı gecesi Netflix ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ancak gösterideki bir bölüm, sosyal medyada deyim yerindeyse "yaş" tartışması başlattı.

"38 Lan, Ölmek Üzere!"

Cem Yılmaz, gösterinin bir bölümünde özel hayatına ve partner seçimine yönelik eleştirilere mizahi bir dille yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

"38 yaşında biriyle çıkıyorum, 'buldu çıtırı' diyorlar. 38 lan, ölmek üzere!"

Bu sözler, sosyal medyanın bir kısmında "kadınları metalaştırma" ve "yaş ayrımcılığı" olarak yorumlanarak büyük tepki topladı. Özellikle kadın kullanıcılar, 38 yaşın en verimli yaşlardan biri olduğunu savunarak ünlü komedyeni eleştiri yağmuruna tuttu.

İrem Derici Savunmaya Geçti: "Bu Mizah!"

Tartışmalar sürerken, tam da bahsedilen yaş grubunda olan ünlü şarkıcı İrem Derici’den Cem Yılmaz’a tam destek geldi. Derici, kendisinden de örnek vererek şu sert açıklamayı yaptı:

  • "Taş Gibiyim": "38'im, taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjik ve hayattan ne istediğimi biliyorum."

  • "Alınmadım": "İzlerken asla alınmadım çünkü bunun adı mizah."

  • Dünyadan Örnekler: Tepki gösterenlere seslenen Derici, "Gidin Ricky Gervais, Dave Chappelle, Kevin Hart izleyin de görün. Cem Yılmaz'ın muadili yok!" diyerek dünyaca ünlü "ofansif" komedyenleri hatırlattı.

