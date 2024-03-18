Cem Yılmaz'dan 'nafaka' göndermesi: "Oğlum annenin haberi yok değil mi?"

Komedyen Cem Yılmaz, sahne performansında eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu'ya atıfta bulundu. Yılmaz, 10 bin dolarlık nafaka ödediğini belirtirken, "Oğlum, annene bunu sakın gösterme. Ömür boyu ödemem gereken nafaka var" dedi.

Cem Yılmaz'dan 'nafaka' göndermesi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 11:52

2012'de manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile evlenen komedyen Cem Yılmaz'ın evliliği, 20 aylık bir sürenin ardından sona ermişti. Çiftin bu birlikteliklerinden bir oğulları dünyaya gelmişti. Boşanma sürecinde, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ve Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Cem Yılmaz, yıllardır oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakayı, dolar kurundaki aşırı artış nedeniyle TL'ye çevrilmesi talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme talebi reddetmişti.

Ünlü komedyen, nafaka krizini geçen gün Zorlu PSM'deki gösterisinde seyircilerine aktardı. Yılmaz, seyircilere şunları söyledi: "Geçenlerde oğlum Kemal internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, 'Baba doğru mu?' diye sordu. Ona, 'Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme' dedim. Bildiğiniz gibi, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var."

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