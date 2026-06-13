Cem Yılmaz Ve Ahu Yağtu'dan Yıllar Sonra İlk Kare! Oğulları Kemal Mezun Oldu!

Türk sinema ve komedi dünyasının usta ismi Cem Yılmaz'la tescilli güzel oyuncu Ahu Yağtu örnek ebeveynlik duruşlarıyla magazin dünyasına damga vurdu. Geçmişte yaşadıkları nafaka davaları ve hukuki süreçlerle sık sık gündeme gelen eski eşler bu kez oğulları Kemal'in hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri için tüm kırgınlıkları geride bıraktı. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu oğulları Kemal'in mezuniyet töreninde yıllar sonra aynı karede buluştu. Çocuklarının en özel günlerinden birinde bir araya gelen eski eşler dostane tavırlarıyla dikkat çekti. Cem Yılmaz, basın mensuplarının "Duygularınızı öğrenebilir miyiz?" sorusuna "Yeniden doğmuş gibiyiz" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

13 Yıllık Ayrılığın Ardından Gurur Tablosu

Evliliklerini sonlandırmış olsalar da oğullarının gelişimi ve mutluluğu için her zaman ortak paydada buluşmayı başaran ikili bu özel anı kaçırmadı. 2013 yılında yollarını ayıran Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğulları Kemal'in mezuniyet töreninde yeniden bir araya geldi. Eski eşlerin bu özel günde yan yana olması sosyal medyada da ilgi gördü. Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz ile model ve oyuncu Ahu Yağtu oğulları Kemal'in mezuniyet sevincini birlikte yaşadı. 2013 yılında boşanan çift çocuklarının eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri için bir araya geldi.

İngiliz Konsolosluğu'nda Diploma Heyecanı

2013 yılında boşanan Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, oğulları Kemal’in mezuniyetinde bir araya geldi pic.twitter.com/W7MmkOBgS3 — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) June 12, 2026

Törenin gerçekleştirildiği tarihi mekanda tüm gözler ünlü çiftin üzerindeydi. Kemal'in kep atma heyecanına ortak olan anne ve babanın gururu yüzlerinden okunuyordu. İngiliz Konsolosluğu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılan eski eşler oğulları Kemal'in heyecanına ortak oldu. Uzun yıllardır dostane ilişkilerini sürdüren ikili çocuklarının başarısını birlikte kutladı.

Cem Yılmaz'dan Muhabirlere: Ben İlk Defa Mezun Oluyorum!

Gecenin ilerleyen saatlerinde tören alanından ayrılırken flaşların patlamasıyla neşeli hallerini bozmayan çiftten Cem Yılmaz kendine has mizahıyla muhabirleri güldürmeyi başardı. Çift basın mensuplarının ilgisini üzerine çekerken "Duygularınızı öğrenebilir miyiz?" sorusuna Cem Yılmaz "Yeniden doğmuş gibiyiz. Ben ilk defa mezun oluyorum" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Yağtu ise sadece "Heyecanlıyız" dedi.

Sosyal Medyadan Alkış Topladılar: Örnek Anne Baba

Törenden sızan kareler ve videolar kısa sürede dijital platformlarda paylaşım rekorları kırdı. Mezuniyet töreninden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun oğulları için bir araya gelmesi takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı. Birçok kullanıcı "Ayrılmış olsalar da çocukları için mükemmel bir bağ kurmuşlar" yorumunda bulundu.

Boşanmalarının ardından ebeveynlik sorumluluklarını ortak bir anlayışla sürdüren Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğulları Kemal'in hayatındaki önemli anlarda birlikte yer almaya devam ediyor. Mezuniyet töreni de bu özel günlerden biri olarak kayıtlara geçti.