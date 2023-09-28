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Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un adını duyunca gözyaşlarını tutamadı

Cem Yılmaz'ın yeni filmi "Do Not Disturb"un galasında Yol Project'in sahne performansı, Cem Yılmaz'ı duygusal anlar yaşattı.

Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un adını duyunca gözyaşlarını tutamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2023 12:03

Ünlü komedyenin Kara Komik serisinden türetilen Ayzek karakteri üzerinden çektiği film, 29 Eylül Cuma günü Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak. Feriye'deki gala etkinliği sonrasında düzenlenen eğlenceli gecede sahne alan Yol Project, performansları sırasında Özkan Uğur'a özgü şarkıları seslendirdi. Grubun solisti Zeki Açabey, 8 Temmuz'da aramızdan ayrılan Özkan Uğur'un anısını canlı performanslarına taşıdı ve Cem Yılmaz'ı da sahneye davet etti. İlk başta çekingen davranan Cem Yılmaz, duygusal anlar yaşayarak sahneye çıktı ve sonrasında Özkan Uğur'un anısına seslendirilen şarkılara eşlik etti.

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