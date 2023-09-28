Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un adını duyunca gözyaşlarını tutamadı

Ünlü komedyenin Kara Komik serisinden türetilen Ayzek karakteri üzerinden çektiği film, 29 Eylül Cuma günü Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak. Feriye'deki gala etkinliği sonrasında düzenlenen eğlenceli gecede sahne alan Yol Project, performansları sırasında Özkan Uğur'a özgü şarkıları seslendirdi. Grubun solisti Zeki Açabey, 8 Temmuz'da aramızdan ayrılan Özkan Uğur'un anısını canlı performanslarına taşıdı ve Cem Yılmaz'ı da sahneye davet etti. İlk başta çekingen davranan Cem Yılmaz, duygusal anlar yaşayarak sahneye çıktı ve sonrasında Özkan Uğur'un anısına seslendirilen şarkılara eşlik etti.