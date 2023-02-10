Cem Yılmaz: İnsanın iyisi çok başkaymış

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin üzerinden tam 4 gün geçti. Bölgede yardım seferberliği devam ederken, enkazlardan kurtarılan her can yeni bir umut oluyor.



Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz da yaşanan dayanışmayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Allah iyi insanlardan razı olsun. İnsanın iyisi çok başkaymış” dedi.

HATAY’A YEMEK DESTEĞİ

Cem Yılmaz, dünkü paylaşımında da “Hatay Araştırma Hastanesi’nin bahçesine yemek kamyonumuz kuruldu. Umut ediyorum ki ulaşan, faydalanan olur. Faydalanmak isteyen haberdar olur” ifadelerini kullanmıştı.