Cem Yılmaz Gösterisinin Biletleri Karaborsaya Düştü: İzleme Bedeli 54 Bin TL'ye Ulaştı

Cem Yılmaz’ın CMXXIV gösterisinin biletleri tükendi ve karaborsada 54 bin TL'ye satılıyor! Tarkan konserlerinde de benzer kriz yaşanmıştı.

Yayın Tarihi : 21-11-2025 17:15

 

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, merakla beklenen yeni gösterisi CMXXIV ile 23 Kasım'da Zorlu PSM'de sahne alacak. Fakat, gösterinin biletleri kısa sürede tükenirken, karaborsa piyasasında fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. Özellikle, 23 Kasım tarihindeki ilk gösterinin bilet fiyatı, karaborsada 54 bin TL seviyesine kadar yükseldi. Bu durum, Cem Yılmaz’ı izlemek isteyen hayranlar arasında tepkilere yol açtı.

 

Gösteri Biletleri Dakikalar İçinde Tükendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, CMXXIV adlı yeni stand-up gösterisiyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Gösteri, 23 Kasım'dan 29 Aralık tarihine kadar Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde devam edecek. Biletler, normal satış kanallarında 850 lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla sunulmuştu. Ancak, 23 Kasım'daki açılış gösterisinin tüm biletleri anında tükendi. Bununla birlikte, diğer gösterilerin biletleri de büyük bir hızla eridi. 

 

Karaborsa Fiyatları Tavan Yaptı: 54 Bin TL Bedel

Cem Yılmaz gösterisinin biletlerinin tükenmesinin ardından, biletler hemen karaborsa piyasasına düştü. Özellikle, 23 Kasım gösterisine ait biletler, orijinal fiyatlarının katbekat üzerine çıktı. Karaborsadaki fiyatlar 54 bin lira gibi fahiş rakamlara ulaştı. 

Tarkan Konserlerinde de Benzer Kriz Yaşanmıştı

Karaborsa sorunu, Cem Yılmaz gösterisinden kısa süre önce Tarkan'ın konserlerinde de yaşanmıştı. Geçen hafta, Megastar Tarkan'ın 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihlerindeki Volkswagen Arena konserlerinin biletleri satışa çıktığı anda internet sitesi çökmüştü. Dakikalar içinde biletlerin tamamı tükenmişti. Bunun üzerine, bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma isyan etmişti. Ayrıca, karaborsaya düşen biletlerin yüksek fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, "Hayranlarınız mağduriyet yaşıyor. Bu duruma 'Dur' de Tarkan" çağrısında bulunmuştu.

