Cem Yılmaz: Bana yüklenebilirsiniz!

Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'deydi. Yılmaz, kuaförün çıkış kapısında ödeme alan işletmeciye dönüp, "Bir daha böyle şeyler istemiyorum" diyerek espri yapıp, kahkahayı patlattı.

"DEĞİŞİK BİR İŞ"

Yeni filmiyle ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Ekim'in 23'ünde filme başlayacağız. O yüzden saçımı ufak ufak role hazırlıyorum" dedi.

Filmdeki rolüyle alakalı açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Küçük bir rol... Değişik bir iş, psikolojik bir drama. Feribottaki 'Ayzek' karakteri vardı, onun bir macerası... Tiyatro dünyasından usta arkadaşlarım var içerisinde" ifadelerini kullandı.



"TARKAN ŞAHANE BİR ŞEY YAPTI"

Cem Yılmaz, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlamada gecceye damgasını vuran Tarkan'a teşekkür etmişti.

Muhabirlerin konuyla ilgili sorularına cevap veren komedyen, "Tarkan'a hepimizin teşekkür etmesi lazım. Tarkan, şahane bir şey yaptı" dedi.

Yılmaz, Tarkan'ın İzmir konserinden ücret talep etmediği yönündeki söylentileri hatırlatınca, "O konunun bir önemi yok. Konunun para olmadığını herkes biliyor zaten. Önemli olan böyle güzel bir şeyde bu kadar insanı bir araya getirmek... Hep birlik ve beraberlikten bahseden mesajlar veriyor Tarkan ama insanlar hala anlamamakta direniyor" açıklamasını yaptı.

"BANA YÜKLENEBİLİRSİNİZ!"

Kendisine sert eleştiriler olduğu hatırlatılan ünlü komedyen, "Hiç önemli değil. Ben o kadar hassas birisi değilim. Problem yok, bana yüklenebilirsiniz" dedi.

Melike Şahin'i Harbiye Açıkhava konserinde dinlemeye giden Cem Yılmaz, dans performansıyla ilgili, "Çok güzel bir ortam vardı. İştirak ettim. Somurtup, otursak, 'Böyle eğlenceli bir yerde neden somurtup oturuyor?' dersiniz. Nerede, ne gerekiyorsa yaparız. Çok başarılı bir sürü genç insan var, iştirak etmek lazım" şeklinde konuştu.

İskoçya tatilinde ülkenin milli giysisi olan kilt ile pozlar veren ünlü komedyen, gazetecilere, "Siz hiç etek giydiniz mi? Giymez misiniz?" sorusunu yöneltti.

"Burada giysek biraz problem olabilir" cevabını alan Yılmaz, "Etekle olsaydı bu işler..." deyip, güldü.