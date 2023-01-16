Cem Yenel'den İskoçya'da klip!



Bir önceki şarkısı Pusula ile listelerde trendlere giren ve başarılı bir ivme yakalayan sanatçı, Alt Tarafı Bi Ömür Özlerim şarkısı ile de iddialı yükselişini sürdürüyor.



Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Paul Whalley imzası taşıyor. Projenin fotoğrafları ise Onur Demirdağ’ın objektifinden çıktı.



YÖNETMENLİĞE SOYUNDU!



Kliplerini farklı ülkelerde çekmeye devam eden Cem Yenel, Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim şarkısının klibi için İskoçya'ya gitti. Edinburgh şehrinde çekilen ve aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği klipte şarkıyı tersten okuma tekniğini kullanan Cem Yenel’in ters köşe bir etki yarattığı klibinin görüntü yönetmenliğini ise Mert Kalem üstlendi.





İMKANSIZ BİR AŞK HİKAYESİ!



Uzun süre üzerinde çalıştığı yeni projesi ile ilgili duygularını da dile getiren sanatçı: “Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim şarkısı imkansız bir aşk hikayesini konu alıyor. Bu şarkıda ayrılığa üzülmenin faydasız olduğunu ironik bir yerden anlatarak, abartacak bir şey yok, alt tarafı bir ömür sürecek diyorum. Çok sade ve güçlü akorlar ile döşenmiş nakaratın üstüne şarkının sözlerindeki doğu etkisini udlarla güçlendirdik. Son derece yalın ama güçlü bir akışa sahip olan şarkımızın aranjesi Paul Whalley’e, sözü ve müziği bana ait.” dedi.



Cem Yenel'in yeni teklisi Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim, Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.