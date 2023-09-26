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Cem Karaca  ve ‘Cem Olmak’

Şu sıralar  hayatı  filme çekilecek olan Cem Karaca’nın o unutulmaz şarkıları eşliğinde,  Cem Özer’in şahane oyunculuğu ile ‘Cem Olmak’ sahnelere taşınıyor.  

Cem Karaca  ve ‘Cem Olmak’
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 26-09-2023 07:54

Murat Gürvardar’ın rejisi, Ercüment Vural’ın hazırladığı müzikler ve Burcu Koçyiğit’in koreografisiyle ‘ Cem Olmak ‘ bu sezon en çok konuşulacak müzikaller arasında.

Yapımını IMC Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği  “Cem Olmak” adlı müzikalin ilk gösterimi 29 Ağustos 2023 tarihinde Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda izleyicilerle buluşmuştu.  İlk gösteriminde epey ilgi gören eser  27 Eylül tarihinde Mecidiyeköy Trump Sahnesinde sezonu açıyor.

Seyircinin yer yer eğlenip, yer yer hüzünlenerek izleyeceği “Cem Olmak”, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten “Cem Olmak”, yani birlik olmaktan geçtiğini anlatıyor.

“Cem Olmak” seyirciye Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın muhteşem şarkıları ile müzik ziyafeti sunarken adeta görsel bir şölen ortaya çıkacak.

Oyun Takvimi;

27 Eylül Trump Sahne

13 Ekim Beylikdüzü

14 Ekim  Moll of İstanbul

19 Ekim  Duru Tiyatro

09 Kasım  Sahne Dragos

 

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