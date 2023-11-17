Cem Karaca müzikali Bostancı’da!

Yenilikçi metni ve sinematografik rejisiyle, müzikal düzenlemeleri ve muhteşem koreografisiyle seyirciden tam not alan “Cem Olmak” müzikali bu sezonun en başarılı projelerinden. Müzikal, Bostancı evveli 22 Kasım'da Moi Mall Of İstanbul da sahnelenecek.

“Cem Olmak” seyirciye Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın muhteşem şarkıları ile müzik ziyafeti sunarken, Cem Özer'in usta oyunculuk performansı ve Murat Gürvardar'ın klasik biyografik eserlerden farklı yenilikçi metni, Murat Gürvardar ile Cem Özer’in sinematografik rejisi, Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemeleri ve Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen modern dans performanslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Seyircinin yer yer eğlenip, yer yer hüzünlenerek izlediği, kapalı gişe oynayan “Cem Olmak”, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten “Cem Olmak”, yani birlik olmaktan geçtiğini anlatıyor.

Yapımcılığını Oğuzhan Güler'in üstlendiği, bir IMC Prodüksiyon yapımı olan “Cem Olmak” müzikali Eylül ayından beri kapalı gişe sahneleniyor. Yüksel Aksu’nun yönettiği Ocak ayında vizyona girecek ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ öncesi ‘ Cem Olmak’ ı bir de Cem Özer ‘den izleyin!