Cem Belevi “Cemiyet Gazinosu” Konsepti İlk Kez Kıbrıs’ta Sahneye Çıktı

Cem Belevi “Cemiyet Gazinosu” Konsepti İlk Kez Kıbrıs’ta...

Cem Belevi “Cemiyet Gazinosu” Konsepti İlk Kez Kıbrıs’ta Sahneye Çıktı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 02-07-2025 12:33

Cem Belevi “Cemiyet Gazinosu” konseptiyle ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahneye çıktı. Merit Lefkoşa Hotel’de iki gece üst üste performans sergileyen ünlü sanatçı 70’lerden günümüze uzanan geniş repertuarıyla müzikseverlere rüya gibi bir gece yaşattı. İki gece üst üste Yavru Vatan’da muhteşem bir performansa imza atan Cem Belevi, önümüzdeki dönemde de Kıbrıs konserlerine dolu dizgin devam edecek. Yakışıklı sanatçı, kendisini Kıbrıs konserinde yalnız bırakmayan ve nazardan çekinerek bir süredir gözlerden uzak, dolu dizgin bir birliktelik yaşadığı sevgilisine, sahneden bir demet çiçek hediye ederek jest yaptı.

Ferdi Özbeğen’den, İbrahim Tatlıses’e, Müslüm Gürses’ten Orhan Gencebay’a 70’li yılların sevilen eserlerinin yanı sıraYeni şarkısı “Seviyo”“Alışamıyorum”, “Aç Kollarını” gibi kendi şarkılarıyla, geceye özel dans şovları ve kostümleriyle katılımcılara tam bir resital sunan yakışıklı sanatçı dakikalarca alkışlandı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Belevi, Kıbrıs sahnesine özel repertuvarıyla müzikseverlere nostaljik bir atmosfer yaşatacağını vurguladı. Yazdığı bir çok hit şarkısıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran yakışıklı sanatçı, çok yakında bir çok yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısında olacağı müjdesini verdi. Hayatının en üretken döneminde olduğunu açıklayan Belevi, önümüzdeki dönemde de bir dizi projesinde yer alacağını söyledi. Sürpriz ve ters köşe bir rol ile ekranlarda olacağını anlatan Belevi, “İzleyicinin çok şaşıracağı, bana hiç benzemeyen bir rolle ekranlarda olacağım” dedi.

Benzer Haberler
Zeynep Bastık’tan Kaş’ta Müzik ve Dans Dolu Gece! Zeynep Bastık’tan Kaş’ta Müzik ve Dans Dolu Gece!
Emre-Gizem Karayel 'Dedektif Reptır'ı Sinema Perdesine Taşıyor Emre-Gizem Karayel 'Dedektif Reptır'ı Sinema Perdesine Taşıyor
Maderzat’tan Yazın Hiti: “En Güzel Sensin” Yayında! Maderzat’tan Yazın Hiti: “En Güzel Sensin” Yayında!
Demet Akalın & Sefo’nun yeni şarkısı “Yerinde Dur” rekora koşuyor Demet Akalın & Sefo’nun yeni şarkısı “Yerinde Dur” rekora koşuyor
Edis’in Bulduğu “Bir Yol” Edis’in Bulduğu “Bir Yol”
Resul Dindar’dan Samsun’da Rekor Katılım! Resul Dindar’dan Samsun’da Rekor Katılım!
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”
  • 02-07-2025 10:23

Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:09

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:47

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!

Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler
  • 30-06-2025 10:47

Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler

Tuba Ünsal’dan Emir Ersoy’a Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması
  • 26-06-2025 10:56

Tuba Ünsal’dan Emir Ersoy’a Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması