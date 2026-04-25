Cem Adrian'ın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Cem Adrian Soruşturma Sürecini Anlattı

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında yürütülen sürece dair kamuoyunu bilgilendirdi. Sanatçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm yasal prosedürlere eşlik ettiğini ifade etti.

Ayrıca sürecin başından itibaren gerçeğe olan inancını koruduğunu belirten Adrian, yapılan incelemelerin sonuçlarını doğrudan paylaştı.

Test Sonuçları Temiz Çıktı

Açıklamasında test sürecine dair detaylara yer veren Cem Adrian, vücudundan alınan örnekler üzerinde kapsamlı analizler yapıldığını dile getirdi.

Sanatçı, yapılan testler sonucunda hiçbir örnekte yasaklı madde ya da benzeri bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Böylece testlerin temiz, yani negatif çıktığını kamuoyuna duyurdu.

“Kimseyi Hayal Kırıklığına Uğratmadım”

Paylaşımında duygularına da yer veren Cem Adrian, kendisine güvenen ve inanan dinleyicilerini hayal kırıklığına uğratmadığını belirtti.

Sanatçı, sürecin başından itibaren yanında olan herkese teşekkür etti. Bu açıklama, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Yetkililere Teşekkür Mesajı

Açıklamasının devamında süreci yürüten kurumlara da değinen Cem Adrian, emniyet ve adliye görevlilerine teşekkür etti.

Görevlerini titizlikle yerine getiren yetkililerin yaklaşımına dikkat çeken Adrian, gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.





Adrian, Instagram'dan yayımladığı mesajında; ''Tüm dinleyenlerime, sevenlerime ve kamuoyunun bilgisine sunarım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gerçeğe olan inancımla tüm yasal prosedürlere eşlik ettim. Vücudumdan alınan örnekler üzerinde yapılan detaylı testler sonucunda, hiçbir örnekte uyuşturucu ya da benzeri bir madde tespit edilmediği ve testlerin temiz (negatif) çıktığı tarafıma bildirilmiştir. Bana ve sürecin başında söylediklerime güvenen ve inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığım için çok mutluyum. Görevlerini büyük bir titizlikle yürüten emniyet ve adliye görevlilerine, gerçeğin ortaya çıkması için gösterdikleri yaklaşım ve nezaketleri için de ayrıca çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla'' ifadelerini kullandı.

