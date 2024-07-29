Cedi Osman ve Ebru Şahin’den romantik Çeşme tatili

Cedi Osman ve Ebru Şahin, Çeşme'de görüntülendi. İkilinin romantik tatili objektiflere böyle yansıdı.

Cedi Osman ve Ebru Şahin’den romantik Çeşme tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 10:46

NBA takımlarından San Antonio Spurs'ta forma giyen Cedi Osman ve ünlü oyuncu Ebru Şahin, tanışıp birbirlerine âşık oldukları Çeşme'de tatil yapıyor. Çift, aşklarının başladığı bu özel yerde, denizde romantik anlar yaşadı.

2020 yılında başlayan ve 2022'de evlilikle taçlanan ilişkilerini Çeşme’de kutlayan çift, güneş ve denizin tadını çıkarıyor. Farklı mekânlarda keyifli vakit geçiren Osman ve Şahin, bu kez Ayayorgi Koyu’nda objektiflere yansıdı.

Ebru Şahin, eşinin yanağını okşayarak sevgisini gösterdikten sonra denizin içinde ona öpücük yağmuruna tuttu. Çiftin iskelede ve denizde yaşadığı bu romantik anlar, tatilciler ve hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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