Çay ve Ayçiçek yağında yarıya inen fiyatlar yok artık dedirtti! Yok böyle indirim

Evinde çayı bitenler, ayçiçek yağı stoğu sayılı kalan vatandaşlar için gerçek müjdeli bir haber Tarım Kredi Kooperatif Market’ten geldi. 5 litre ayçiçek yağı ve demlik poşet çay da büyük kampanya. Sofraların vazgeçilmezi, yemeklerin olmazsa olmazı ayçiçek yağı ile Türk halkının asla hayır diyemediği, ocaklarda sürekli kaynayan çayda dev indirim fırsatı. İndirimli fiyatları kaçırmadan hemen markete! Tarım Kredi Market indirim fırsatları detayları!

O MARKETTE DEV İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI

Market ürünlerine gelen zamlardan en çok etkilenen ürünlerinden birisi olan ayçiçek yağı ile Türk evlerinin olmazsa olmazı çay, büyük kampanya ile üçer dörder alacağınız şekilde indirime girdi. Evde olsun dükkanında olsun ayçiçek yağı ve çayı biten vatandaşlara sevindirici haber geldi. Zincir marketlerin dönem dönem yaptığı indirim kampanyaları birbirleri ile savaş haline geçmişken bu konuda gülen vatandaş oluyor. Vatandaşlar marketlerin indirim rekabetinde poşetini dolduruyor. Son indirim haberi de Tarım Kredi Market’ten geldi. Tarım Kredi Market, ayçiçek yağı ve çayda büyük indirim duyurdu. 5 litre ayçiçeği yağının yanı sıra demlik çaylarda da yarıya yarıya indirim gerçekleşti.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Market, son dönemde indirimleri ile diğer zincir marketlerin önüne geçti. Özellikle zam üzerine zam gelen ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdına yaptığı kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken marketten bu hafta da ayçiçek yağı ve çay kampanyası haberi vatandaşın yüzünü güldürürken ceplerini de koruyacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kar amaçlı değil, vatandaşın çıkarı doğrultusunda fiyatları düzenleyin dediği. Tarım Kredi Market’ten bu hafta indirim haberi çay ve ayçiçek yağında geldi. 5 Litre Ayçiçek Yağı 150 TL’ye inerken, 1 KG çayın fiyatı da 96,90 TL’ye kadar düştü.