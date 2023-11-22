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'Çarkıfelek' ekranlara geri dönüyor! İşte yeni sunucusu

Türk televizyon tarihinde efsaneleşmiş bir yarışma programı olan Çarkıfelek, Mehmet Ali Erbil'in özdeşleştiği bir isim olmuştu. Bu efsane yarışma, bir dizi ünlü sunucu tarafından yönetilmişti ve şimdi yeni bir sunucu ile tekrar ekranlara dönüyor.

'Çarkıfelek' ekranlara geri dönüyor! İşte yeni sunucusu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-11-2023 12:31

Türk televizyon tarihinde efsaneleşmiş programlardan biri olan ve uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Çarkıfelek yarışması, yeni bir solukla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Ocak 1975 tarihinde ilk kez yayınlanan ve Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla özdeşleşen bu programın yeni versiyonu, yeni bir sunucu ve kanalla izleyiciyle buluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çarkıfelek'in yeni sunucusu ve yeni kanalı belli oldu. Ünlü isimler Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık ve Emre Karayel'in sunduğu programın yeni sunucusu Cem Davran olacak. Davran'ın sunumuyla Çarkıfelek, TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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