Cansu Taşkın’dan Ayrılık Parçası : “Bu Aşk Biter Mi”

Güncel synth-pop tarzındaki parçanın aranjesinde Ozade imzası var. Derin vokallerin yanı sıra dinamik davul partisyon geçişleri de “Bu Aşk Biter Mi”de yer alıyor. Sözü ve bestesi Elif Vurgun’a ait olan parçada ayrılıktan sonraki duygular ön plana çıkıyor. Parça aynı zamanda aşkın sona ermesinden sonra, kadının erkeğe gerçek aşkını gerçekten gösteremeyeceğini ve aşkının bitmesini istemediğini gösteren yaşanmış bir hikayeyi konu alıyor. Alhosin Albiski’nin yönetmen koltuğunda kliplendirilen şarkıda ise styling ön

plana çıkıyor.



“Bu Aşk Biter Mi”, 22 Kasım’da DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında!