Cansu Dere'yi utandıran soru

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Levent'te alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını karşısında gören Dere, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadıktan sonra soruları yanıtladı.

Cansu Dere'yi utandıran soru
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-08-2024 12:44

Bu yazı Levent'te geçirdiğini belirten Cansu Dere, "Benim pek bir sezonum yok açıkçası. Zamanlama olarak belirsiz dönemlerde çalışıyoruz. Bu yaz buralardaydım. Dünyanın dört bir yanında deniz ve güneş var, ben de boş anlarımı değerlendiriyorum" dedi.

Son dönemde hayatında kimse olmadığı bilinen Dere, aşk hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. “Bence beni çok manasız bir ilişkide görmek insanları üzebilir. Böylesi daha doğru. İnsanın yanında bir yol arkadaşı olursa çok güzel olabilir ama hiçbir şeye de bir mecburiyetimiz yok” ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki oyuncu, zeka hakkında ise “Zekâ önemli, zeki insanlar herkesin tercihidir. Bugün bir şeyler olabilir, yarın başka bir şeyler olabilir. Kaç yaşındayız böyle sorulunca utanıyor insan” diyerek güldü.

Cansu Dere'nin açıklamaları, onun yalnızlık ve ilişki konusundaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

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