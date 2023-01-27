Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı!

Cansu Dere'nin İstanbul'daki evinde yangın çıktı. Yatak odasında çıkan yangının sebebinin, ünlü oyuncunun kedilerinin yanan mumları devirmesinden kaynaklı olduğu ileri sürüldü. Dere'nin kedilerinin de dumandan etkilendiği iddia edildi.



"ELEKTRİK KABLOSUNDAN KAYNAKLI KIVILCIM ÇIKTI"



Oyuncunun menajeri de çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Mumdan dolayı olmadı. Sadece bir elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcım çıktı. Her şey yolunda. Öyle abartıldığı gibi bir şey yok" ifadeleri kullanıldı.