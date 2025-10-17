Cansu Dere'den Uluslararası Proje: 'Portekiz Aşkı' Filminde Diogo Morgado İle Başrolü Paylaşacak

Hem "Ezel" dizisindeki "Eyşan" karakteriyle hafızalara kazınan hem de "Sadakatsiz" dizisindeki "Asya" rolüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu Cansu Dere'den heyecan verici bir yeni proje müjdesi geldi. Dere, kariyerine uluslararası bir boyut katacak olan "Portekiz Aşkı" adlı filmde başrolü paylaşacak. Ünlü oyuncuya filmde, dünya çapında ses getiren Portekizli aktör Diogo Morgado eşlik edecek. Morgado, özellikle "The Bible" dizisindeki "İsa" rolüyle büyük bir etki yaratmıştı.

Cansu Dere Başarılı İtibar Yöneticisi Olacak

Film, Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı senaryo ile izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda ise İsmail Şahin oturuyor. Yapımcılığını Diopter Film üstleniyor. Cansu Dere, filmde "Yasemin" adında bir karaktere hayat verecek. Yasemin, iş hayatında son derece başarılı ancak özel yaşamında bir o kadar yalnız bir itibar yöneticisidir.

Portekizli aktör Diogo Morgado ise filmde "Jose" karakterini canlandıracak. Jose, içsel çatışmaları olan karmaşık bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Yasemin'in kariyer odaklı yaşamı, Lizbon'a yaptığı bir iş seyahati sırasında Jose ile tanışmasıyla beklenmedik bir yöne evrilecek. Bu karşılaşma, iki farklı dünyanın insanını bir araya getirecek.